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科羅拉多州校園外爆槍擊案 6高中生受傷

中新社／紐約15日電
科羅拉多州奧羅拉市15日下午發生一起槍擊案，造成6名高中生受傷。圖為警方在現場調查。（美聯社）
科羅拉多州奧羅拉市15日下午發生一起槍擊案，造成6名高中生受傷。圖為警方在現場調查。（美聯社）

科羅拉多州奧羅拉市15日下午發生一起槍擊案，造成6名高中生受傷。警方初步判斷，作案嫌疑人可能不止一人。 

奧羅拉市警察局15日表示，15日下午1時許，奧羅拉中央高中（Aurora Central High School）6名學生在學校對面的公園內遭到槍擊，他們已在第一時間被送往醫院接受治療。這些受傷學生的年齡介于14歲到18歲之間，目前均無生命危險。

警方初步判斷，這可能是一起多人作案的槍擊事件，嫌疑人在開槍後逃離了現場。由於案發地諾姆公園（Nome Park）離學校僅一路之隔，當地警方派出了大量警力以確保學校周邊安全。

奧羅拉市警察局局長瓦妮莎‧威爾遜（Vanessa Wilson）說，嫌犯應該不止一人，案件中雖涉及車輛，但不能排除有嫌疑人步行離開。她表示，警方尚不確定引發這起槍擊案的具體原因，正對案情作進一步調查，如果有瞭解情況的民眾，希望他們能及時提供線索。 

據福克斯廣播公司旗下當地FOX 31電視台報導，諾姆公園時有幫派活動和黑幫暴力的蹤影。在這起槍擊案發生前，該公園今年以來已報告過三起嚴重的攻擊事件，其中一起為持槍攻擊。在2019年，該公園曾發生過一起案件，一名涉案青少年被控一級謀殺罪。

奧羅拉是科羅拉多州第三大城市，人口約38.6萬。據美國非營利機構「槍支暴力檔案」數據，截至11月15日，奧羅拉今年共發生3起造成4人及以上受傷或死亡的大規模槍擊案，數量已超過去年全年。

科羅拉多州奧羅拉市15日下午發生一起槍擊案，造成6名高中生受傷。圖為奧羅拉市警察...
科羅拉多州奧羅拉市15日下午發生一起槍擊案，造成6名高中生受傷。圖為奧羅拉市警察局局長瓦妮莎‧威爾遜對媒體發表談話。（美聯社）
科羅拉多州奧羅拉市15日下午發生一起槍擊案，造成6名高中生受傷。圖為警方在現場調...
科羅拉多州奧羅拉市15日下午發生一起槍擊案，造成6名高中生受傷。圖為警方在現場調查。（美聯社）

槍擊 警察 科羅拉多州

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