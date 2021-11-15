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下令拆廁所大門 德州高中校長嚇壞家長

奧斯汀訊
查維斯大學預修高中校長克莉絲汀娜韓津把校內廁所外門拆掉。(Travis Early College High School網頁)
查維斯大學預修高中校長克莉絲汀娜韓津把校內廁所外門拆掉。(Travis Early College High School網頁)

奧斯汀獨立學區的一所大學預修高中，女校長下令把廁所的外門拆掉引發議論，校長在給家長的信函中指出，她這招解決了學生在校使用毒品的問題。

根據奧斯汀CBS電視台的報導，「查維斯大學預修高中」(Travis Early College High School)校長克莉絲汀娜韓津(Christina Steele Hantgin)本學期下令把廁所外門拆掉，這個消息後來被家長得知，引發社區議論，日前韓津校長致函家長，解釋這項措施的原因，並表示當初應該先通知家長，就不至於引起父母親的疑慮。

韓津校長原本是用教職員來監管廁所，沒人使用時就把廁所鎖起來，但這項措施花掉教職員太多時間，所以她讓校工把外門拆掉，從走廊上並不會看到個別隔間裡的情況，個別隔間的門也沒有拆除，所以沒有影響到隱私。她指出校園中的重大違規事件90%與毒品相關，自從拆除外門以後，到現在還沒有出現過重大違紀事件。

韓津校長指出，大多數的家長把孩子送到她所管理的這所學校，是希望孩子努力學習，為升上大學做準備，學生必須有安寧的學習環境，才能達到這個目標，因此學生安全是她的第一優先。由於這項施政相當另類，網友搜尋韓津校長的個人資訊，找到一張她年輕時的照片，她的長相可比電影明星。

就像美國多數市區學校一樣，學生絕大多數是少數族裔，該校的學生中83.4%是西語裔，白人與亞裔學生分別只有5.2%和1.7%，上次學測的結果，閱讀(reading)平均分數只有49分，但數學和科學各是88和81分。韓津校長擁有奧斯汀德州大學的學士學位和阿靈頓德州大學的碩士學位。

德州 毒品 美國

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