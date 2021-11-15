「我們是來學習的，不是來死的」芝大學生16日集會發聲

芝大碩士鄭少雄遭劫殺，引起學生與各界高度關注校園安全。(特派員黃惠玲／攝影)

由中國 學生自發組織的「我們是來學習的，不是來死的」(We are here to learn, not to die)校園安全集會，16日中午將在芝大校園舉行，活動發起者表示，希望關心校園安全的每個人，都能夠到場提出合理訴求，引發公共關注。

16日的集會主辦者表示，不論族裔、膚色都歡迎參加該場開放活動，預定中午12時開始，在場者將可舉手發言，針對校園安全的憂慮及改善建議暢所欲言，地點：Main Quad (1100 E. 58th St., Chicago)。

另方面，大芝加哥 華僑華人聯合會主席鄭征表示，為協助鄭少雄 家人發起的Gofundme捐款，已經依照鄭母要求，並經過華聯會、芝大中國學生學者聯合會、律師黃正東以及鄭少雄母親電話會議後，於11月15日截止接受捐款。

鄭征說，大家對於鄭少雄的遇害十分憤慨，對鄭少雄家人的遭遇十分同情，這次的募捐共有5200多人參與，短短幾天募款金額已經逾30萬元，遠遠超過一開始設定的2.5萬元目標，非常感謝各界的愛心解囊。她也提到，所有捐款會依照募款平台要求，在律師及平台監督下完成捐贈手續。

根據了解，鄭少雄的父母已經順利拿到簽證，預計搭乘16日的班機於17日抵達芝加哥。