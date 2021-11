「我們是來學習的，不是來死的」芝大學生16日集會發聲

芝大碩士鄭少雄遭劫殺,引起學生與各界高度關注校園安全。(特派員黃惠玲/攝影)

由中國 學生自發組織的「我們是來學習的,不是來死的」(We are here to learn, not to die)校園安全集會,16日中午將在芝大校園舉行,活動發起者表示,希望關心校園安全的每個人,都能夠到場提出合理訴求,引發公共關注。

16日的集會主辦者表示,不論族裔、膚色都歡迎參加該場開放活動,預定中午12時開始,在場者將可舉手發言,針對校園安全的憂慮及改善建議暢所欲言,地點:Main Quad (1100 E. 58th St., Chicago)。

另方面,大芝加哥 華僑華人聯合會主席鄭征表示,為協助鄭少雄 家人發起的Gofundme捐款,已經依照鄭母要求,並經過華聯會、芝大中國學生學者聯合會、律師黃正東以及鄭少雄母親電話會議後,於11月15日截止接受捐款。

鄭征說,大家對於鄭少雄的遇害十分憤慨,對鄭少雄家人的遭遇十分同情,這次的募捐共有5200多人參與,短短幾天募款金額已經逾30萬元,遠遠超過一開始設定的2.5萬元目標,非常感謝各界的愛心解囊。她也提到,所有捐款會依照募款平台要求,在律師及平台監督下完成捐贈手續。

根據了解,鄭少雄的父母已經順利拿到簽證,預計搭乘16日的班機於17日抵達芝加哥。