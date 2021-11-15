不到1年 3學生命喪槍口 芝大中文公開信說明校園安全

芝加哥大學位於城市南區，近一年來治安事件頻傳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 大學校長阿利維薩托斯(Paul Alivisatos)與教務長利嘉儀14日向芝大中國學生與家屬發出中文公開信指出，從今年1月該校博士生范軼然、7月路易斯(Max Lewis)、到日前鄭少雄 遭謀殺，尤其加深了來自中國與其他國家師生，對於芝大公共安全方面的緊迫感，芝大已採取多項即時措施，也將與市府及專家共同制訂新的校園安全方案。

芝大校長與學務長聯合致中國學生、家屬的這封公開信中表示，該校全體師生都為鄭少雄同學的不幸遇害而深感悲慟。

信中說，鄭少雄同學來自中國四川，從香港大學獲得本科學位後進入芝加哥大學學習，今年夏天畢業並獲得統計學碩士學位。教過他的老師們都說，鄭少雄是一個渴望為解決社會面臨的重要問題而熱心投入的青年，校方將為鄭少雄舉辦追悼會，細節將很快公布。

公開信中寫著，「這起無謂的謀殺和過去一年的其他暴力行為，包括1月我們的博士生范軼然、7月本科生路易斯的不幸被害，極大加深了我校在公共安全方面的緊迫感，特別是對於來自中國和其他國家的師生。我們深知，這些罪行給很多人帶來了痛苦」。

信中稱，芝加哥與許多其他美國城市都深受暴力困擾，芝大也正在配合市府制訂一系列專門針對芝大所在的海德公園(Hyde Park)及周邊地區的短期和長期公共安全治理戰略，細節將很快公布。

此外，芝大已採取系列即時措施來應對這場悲劇，芝大警察 局和芝加哥警察局已經增加了校園內外及整個海德公園的步行和車輛巡邏，而原本只在每周四、周五和周六晚上提供的學生免費班車Lyft Ride Smart，即日起增加到一周七天服務。

其他已經實施的校園安全措施，還包括：

●校方最新的安全網頁已於最近上線，列出了學校師生可用的安全資源，以及在城市、校園周邊、居所和使用交通工具時的安全提示。

● UGo NightRide班車路線覆蓋校園核心區及海德公園地區，每15至30分鐘發車一次。搭乘者可在校園內幾乎所有建築的一到兩個街區內乘坐班車。

●UChicago Safe移動安全應用程序：在手機上安裝UChicago Safe應用程序後，只需點擊圖標即可快速獲取安全信息。該應用程序下載便捷且免費，提供的服務包括：點擊圖標就能直接呼叫芝加哥大學警察局和芝加哥警察局；移動式藍光緊急救助電話可發送你的位置並同時呼叫芝加哥警察局等。

●安全護送：芝大警察局為師生提供安全護送計劃，只要撥打(773)702-8181即可要求安全護送。接到請求後，巡邏或安保人員會在第一時間派出，護送請求者到達目的地。

除了以上舉措之外，芝大也向全校徵集與公共安全有關的意見，任何意見與想法可電郵到：[email protected]。