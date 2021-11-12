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踩踏演唱會內部文件「Smurf」代稱死者 竟應驗事故

編譯組／綜合報導
市售藍色小精靈海報。(Amazon.com)
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引發9人死亡，包括兒童與青少年在內的太空世界音樂會(Astroworld Festival)，根據CNN取得的宣傳商Scoremore的內部文件，工作人員在碰到觀眾死亡時不得在無線電通話中使用「dead」或「deceased」字眼，必須以「Smurf」（卡通藍色小精靈）代稱。沒想到這份事前寫好的安全守則，卻像自我實現的預言一樣，在現場出現踩踏事故引發傷亡後，死者真的臉色發青，就像個Smurf。

另外這份56頁的維安守則中還指明，由於先前演場會曾經發生事故，11月5日開始的2021年度Astroworld Festival必須嚴格遵守安全準則，包括如何解決會場內可能出現酒精或藥物濫用導致的糾紛，緊急避難的引導準則，以及槍手或炸彈客可能造成的重大傷亡。但是不管因為何事造成觀眾死亡，工作人員都只能用Smurf稱呼。

雖然連兒童走丟都有代號，Code Adam，還列出煽動群眾、鼓動情緒的應對原則，不過反諷的是，Scoremore的安全守則卻獨獨漏掉，萬一發生群眾推擠、踩踏事件時，工作人員應該如何因應。而且，CNN取得的文件，已經隱去執行製作人與演唱會導演的名字，但他們倆人卻是唯二可以喊停的人，因為他們沒有制止，所以史考特（Travis Scott）才會又唱了30分鐘，導致慘劇擴大。

Scoremore與Live Nation事後在Instagram上表示，他們已和休士頓警方密切配合，並交出了所有的現場監視畫面，希望能協助他們完成調查，找到發生事故的原因。

 

工作 導演 太空

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