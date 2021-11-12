芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

9日才發生鄭少雄遭搶劫槍殺，芝加哥 大學11日清晨又傳出校園內有一名芝大職員，在研究中心查平樓(Chapin Hall)前遭兩名歹徒持槍搶劫，芝大警方表示，兩嫌拿走受害員工手機後開車逃逸，不過，校方指出，無證據顯示此案與鄭少雄案有所關聯。

根據芝大發出的安全警報，11日早上5時30分左右，於東60街1313號前的校園研究中心查平樓前，兩名嫌犯從一輛小型黑色休旅 車中跳出來，然後圍住一名走在該路段的芝大職員，其中一嫌並掏槍對著該職員要求交出財物，這名員工交出了自己的手機，劫匪得逞後回到停在路旁的休旅車，接著開車向東駛離。

芝大發言人對此表示，這宗搶劫案正由芝大校警調查中，目前沒有證據顯示此案與鄭少雄劫殺案有所關聯。

針對校園安全部分，包括芝大校長艾拉維匝托(Paul Alivisatos)、學務長利嘉儀(Ka Yee C. Lee)以及負責安全與警衛的副校長席斯(Eric Heath)11日下午舉行了校園安全緊急會議。

艾拉維匝托說，現在的暴力事件已經達到公共健康危機的規模，「需要採取相對的回應措施」，他表示，芝大將繼續與市長萊特福特會面討論，下周還將與警局進一步研討校園暴力問題。

席斯說，在致命槍擊案發聲後，學校增加校園內與周圍的警察 巡邏，這包括芝加哥警察、芝大警察在海德公園區的步行與開車巡邏，他表示，兩大警察部門將合作防範當前犯罪趨勢的搶劫，並在行人眾多的街道加強交通執法，他也鼓勵學生、教職員多多利用廣設的緊急求救通報設備。。

此外，芝加哥警察還會增加在永活區(Wenworth District)的巡邏，並在海德公園區增加警局監視設備或POD攝影機。

席斯在會議中，並未提供更多有關鄭少雄槍殺案的細節，但他表示，芝大警局向芝加哥警局提供了所有該事件的車輛監視影片。他也提到，沒有任何證據顯示鄭少雄遭槍殺是出於種族或民族主義動機。