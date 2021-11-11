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休士頓音樂節踩踏 德州農工女大生不治 死者增至9人

休士頓音樂節踩踏 德州農工女大生不治 死者增至9人

編譯組／綜合報導
德州農工大學學生夏哈尼傷重不治。（GoFundMe網頁）
德州農工大學學生夏哈尼傷重不治。（GoFundMe網頁）

饒舌歌手史考特（Travis Scott ）的Astroworld Festival演唱會死者再添一人，踩踏事故後就住院治療的夏哈尼（Bharti Shahani）在10日傍晚進入垂危狀態、多重心肌梗塞，最後在11日宣告不治。22歲的夏哈尼原為德州農工大學的大四生，原本已經和父親說好，畢業後會振興家業，沒想到卻撒手人寰。

夏哈尼是因演唱會而死的第9人，另一名9歲的Ezra Blount仍在搶救中，她在送到Texas Children's Hospital後，腦部就沒有活動。夏哈尼念的是電機工程，原本明年春季就要畢業，上進的她已經找好夏季的實習機會，並幫助父親重振家業。父親說，夏哈尼是家庭的支持，夏哈尼一直要他別擔心，她畢業後會幫家裡回到正軌的。

夏哈尼與姊姊Namrata Shahani、表哥Mohit Bellani一起去聽Astroworld Festival，但最後被人潮沖散。姊姊說，這是夏哈尼的人生中第一次想開心一下，結果連這點願望都得不到；在人潮層層推壓之下，每個人都像肉塊一樣被疊起來，根本無法脫身，而她聽到夏哈尼的最後一句話竟是，「姊，妳還好嗎？」

委任律師James Lassiter強調，夏哈尼的悲劇百分之百可以避免的，一切都是因為魯莽、輕忽所造成的。他並指責製作人與承包商Live Nation未盡責任，因為現場的醫療、維安人員根本不夠，而且讓聽眾擠得跟沙丁魚一樣，這些才是夏哈尼遇害的原因。

律師也證實，網路流傳的影片，一名女孩從醫療推床上翻落仆地的畫面，當事人正是夏哈尼，不過他並未多說這一跌對夏哈尼傷勢的影響。不過他強調，悲劇背後還有很多真相必須釐清，但是夏哈尼正在被救出場時，卻意外翻落是不爭的事實。

 

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