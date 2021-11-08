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生日變祭日 芝2好友赴休士頓音樂節慶生 均遭踩踏慘死

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
朱立尼克(右)與帕提諾(左)從高中以來就是好朋友。(youtube截圖)
朱立尼克(右)與帕提諾(左)從高中以來就是好朋友。(youtube截圖)

休士頓「太空世界音樂節」(Astroworld Festival)發生人群踩踏造成八人死亡慘劇，其中喪生的兩名年輕人朱立尼克(Jacob Jurinek，20歲)及帕提諾(Franco Patiño，21歲)為來自芝城西郊瑞柏市(Naperville)的好友，沒想到喜愛音樂的兩人結伴到休士頓朝聖偶像饒舌歌手史考特(Travis Scott)，並為帕提諾慶祝生日，竟雙雙遭群眾踩死。

發生在5日的這場悲劇，釀成班名14歲至27歲觀眾死亡及25人受傷，參與當天音樂節的群眾指出，當饒舌歌手史考特登場時，情緒激動的歌迷開始往前移動，大量民眾被擠在狹小的空間中呼吸困難，部分人試圖逃離，結果發生大型踩踏事件。

朱立尼克為卡本戴爾南伊利諾大學(SIU Carbondale)傳播系大三學生，他的家人說，朱立尼克還在該校體育系擔任平面藝術與媒體的實習生。南伊大教授萊斯利烏斯(Bridget Lescelius)說，朱立尼克是個創意十足的學生，平日課堂上喜歡參與及熱中討論。

帕提諾則是俄亥俄州代頓大學(Dayton University)機械工程學生，也是該校兄弟會的活躍成員，他在俄州梅森市的一項工程合作計畫中工作。

南伊大與代頓大學都表示，計畫在8日晚間7時於校園中舉辦追悼會。

不幸喪生的兩人都是瑞柏Neuqua Valley高中畢業，其中朱立尼克2019畢業，帕提諾則是2018畢業。

根據家人稱，兩人都是為了歌手史考特而決定一起到休士頓參加該場音樂節，同時也替帕提諾慶祝21歲生日，帕提諾的哥哥朱立歐(Julio Patiño)說，弟弟非常興奮要跟最好的朋友一起去看史考特現場演唱，「他攢了好久的錢」。

家人說，兩個年輕人雖然已從高中畢業好幾年，但一直是時常聯繫的好友。

朱立尼克的父親說，對於孩子意外喪生，兩個家庭都悲痛欲絕。

參與此次休士頓音樂節的派瑞德斯(Kristian Paredes)已對史考特及特別嘉賓德瑞克(Drake)提控，並要求賠償至少100萬元，稱他們「煽動群眾」，並且指控饒舌歌手、主辦單位以及活動會場單位的疏失。

不過，目前仍沒有證據表明史考特在休士頓音樂節當晚鼓勵歌迷衝向舞台。

休士頓 俄亥俄州 芝城

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