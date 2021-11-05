密蘇里警作證 艾立吉私人筆記本 詳列紀夢奇失蹤過程

涉嫌殺害妻子紀夢奇的艾立吉日前出庭情形。(美聯社)

密蘇里州 哥倫布市警探米契爾(Alan Mitchell)4日於密蘇里州華女紀夢奇 (Mengqi Ji)命案作證表示，他從一本被告艾立吉(Joseph Elledge)持有的筆記本中，看到被告列出了案發當天到紀夢奇失蹤前後數日的過程清單，此外，艾立吉還在筆記本中，寫下該如何與別人討論與互動有關紀失蹤的事實。

米契爾在法庭上說，他是從艾立吉的黃色背包中找到該筆記本。其中艾立吉寫著2019年10月8日，他幫妻子紀夢奇按摩，做完按摩後，紀夢奇就走開了，兩天後(10月10日)，艾立吉寫著自己與紀的一名友人交談，這位朋友與紀夢奇的母親任可(Ke Ren)都因為沒有紀的消息向他致電詢問。

10日的筆記還寫著，當天上午11時，他試圖開車要去紀夢奇的一個朋友家，但找不到，他並詳細描述了那裡的風景、樹木，不過，檢方稱艾立吉所描述的地點與礦石場路(Rock Quarry Rd.)很像，而紀夢奇的遺骸就是在該條路上發現。

筆記本還紀錄「該如何與人討論有關紀失蹤」的文字，包括「不要猜測我的感受」、「沉默沒有錯」、「只有一種情感公眾會感同身受，那就是悲傷」。「繼續重申我希望她安全」、「不要跟媒體建立關係」等。

法庭5日傳喚另一名哥市警察 喬瑟夫(Kyle Joseph)，喬瑟夫是受理艾立吉報案妻子失蹤的警察，他說，艾立吉當時陳述，紀夢奇是自己離開的，而且還告訴警察，妻子有秘密情人。

於10月25日逮捕艾立吉的哥市警察昆塔納(Tom Quintana)5日作證說，當他執行逮捕時，艾立吉與女兒、母親都在車內，且車上有許多衣物。

紀夢奇命案從1日開庭至今已經進行了五天，根據指出，原訂需要三周的審理，應可在兩周內完成，屆時陪審團將決定艾立吉的一級謀殺罪是否成立。