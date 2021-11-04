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稱遭槍殺青少年的父母不及格 麥當勞執行長引爭議

黃惠玲
芝加哥民眾去年為遭警察追趕並射殺的13歲少年涂萊多，走上街頭抗議警方執法暴力。(美聯社)
芝加哥民眾去年為遭警察追趕並射殺的13歲少年涂萊多，走上街頭抗議警方執法暴力。(美聯社)

麥當勞執行長凱普辛斯基(Chris Kempczinski)在芝加哥市市長萊特福特造訪麥當勞總部後隔天，發給市長的一則簡訊引起軒然大波，該簡訊內容，稱芝城兩名遭槍殺的青少年的家長是不及格的父母。多名群眾3日聚集在麥當勞總部前抗議，稱凱普辛斯基將責任推給受害者家人的言論「無法接受、無知且具種族主義」，並要求他辭職下台。

這起風波起源於日前萊特福特到位於芝加哥西環區的麥當勞總部訪問，隔日該公司執行長凱普辛斯基送簡訊給萊特福特，討論有關槍擊案件的問題，凱普辛斯基提到去年死於槍口的兩名青少年涂萊多(Adam Toledo，13歲)、亞當斯(Jaslyn Adams，7歲)，並稱「這兩個孩子的父母都不及格，我知道這種講法你不能說」。

萊特福特收到該簡訊後，未直接回應有關父母責任部分，僅回答「這些事件是可怕的悲劇」。

涂萊多是在去年3月29日凌晨在芝加哥小村(Little Village)遭芝加哥警察射殺，根據當時警方公布的隨身攝影畫面，顯示涂萊多在當天與警察追逐過程中，遭一名警察開槍擊中胸部致命；從警察開車追逐涂萊多，到涉案警員大叫要涂萊多把槍丟下、舉高雙手，至開槍擊發，總計19秒。

而年僅七歲的女童亞當斯今年4月18日下午，搭乘父親的車，在芝城西區的一家麥當勞得來速車道上購餐時，遭兩名不明人士連開45槍，其中女童身中六槍當場死亡，被警方列為幫派份子的29歲的父親，也遭一枚子彈擊中下背，傷勢嚴重。

25區區長盧漢士(Byron Sigcho Lopez)表示，「凱普辛斯基的言論令人無法接受，且無知又具種族主義」；市長發言人隨後也發表聲明稱，「羞辱受害者沒有存在空間」。

參與抗議的小村社區委員會(Little Village Community Council)代表賈西亞(Graciela Garcia)說，凱普辛斯基的父母才是不及格的家長，「他們的兒子年新能賺1000多萬，但卻連最辛苦工最低時薪15元都付不起」。

不過，15區區長羅沛茲(Ray Lopez)對此抗議行動並不認同，「以此指責凱普辛斯基是錯誤的」，他說，麥當勞執行長的話不應該引起騷動，的確在許多情況下，家長都讓孩子們失望。

凱普辛斯基則在發給該公司員工的郵件中說，他的簡訊缺乏同情同理心，他未考慮到家屬觀點是錯誤的。

麥當勞 警察 芝加哥

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