我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

世界大賽／勇士3轟+完封太空人 睽違26年奪冠

喬州、北卡3華人參選 萬斯祺領先 顧泓彬、鄭瑋佩落敗

記者林昱瑄、王明心／綜合報導
競選教堂山市長的顧泓彬。(顧泓彬競選臉書)
競選教堂山市長的顧泓彬。(顧泓彬競選臉書)

2日為全美多地舉行地方層級官員選舉，其中在喬治亞州與北卡羅來納州，分別有三位華人參與選舉：喬州的萬斯祺(Alex Wan)角逐亞特蘭大市第六選區市議員、北卡三角地區的顧泓彬(Hongbin Gu)及鄭瑋佩(Patty Cheng)則分別競選教堂山(Chapel Hill)市長及莫里斯維爾(Morrisville)市議員。

截至2日晚間10時50分，亞城市議會第六選區雖僅開了14%，但萬斯祺以83%的得票率領先另兩位對手，預計3日清晨將可宣布結果。顧泓彬與鄭瑋佩雖以2324票及557票落敗給現任市長海明格(Pam Hemminger)及市議員強森(Vicki Scroggins-Johnson)，但三人參選皆為華裔參與公眾事務寫下新的一頁。

曾於2010年起擔任8年的亞城市議員的萬斯祺曾表示，若重回議會後將持續為平等(equality)以及可持續性(sustainability)努力，讓市府能更好地運作並確保該市各項服務品質。他對於一路以來無論是鼓勵他參選，在門前豎立標誌、捐款，提供建議或是擔任志工的支持者及競選團隊表達由衷的感謝。

四年前當選教堂山市議員，成為北卡第一位華人議員的顧泓彬，今年競選該市市長雖不幸落敗，但她曾表示，無論是競選市議員或市長，她秉持初心，只求盡力，若能因此讓大家重視改善教堂山，使之成為以人、環境和社區為中心的宜居環境，並激起華人參政議政的興趣，她的參選就有價值。

來自台灣的鄭瑋佩雖不幸敗北，但她表示還是會繼續以居民身分，參與公共議題討論。她說許多以前對政治沒興趣的華人，這次都來參與她的競選事務，有人表示，很高興她讓他們知道政府所在做的事。雖然落選，她說她在為社區帶來正面改變上是成功的。她也向所有鼓勵及支持的人表達感謝。

萬斯祺競選亞城第六選區市議員。(萬斯祺臉書)
萬斯祺競選亞城第六選區市議員。(萬斯祺臉書)
鄭瑋佩競選莫里斯維爾(Morrisville)市議員。(鄭瑋佩競選網站)
鄭瑋佩競選莫里斯維爾(Morrisville)市議員。(鄭瑋佩競選網站)

華人 北卡羅來納州 台灣

上一則

維州州長選舉 共和黨楊京將勝出 近九成選票已奪逾52%

下一則

新州州長纏鬥激烈 民主黨墨菲 連任路艱難

延伸閱讀

北卡水患災民 可上網申請緊急貸款

北卡水患災民 可上網申請緊急貸款
國際領袖基金會北卡會長陳海娜 獲州長頒特別獎

國際領袖基金會北卡會長陳海娜 獲州長頒特別獎
協助住房穩定 北卡HOPE專案繼續接受申請

協助住房穩定 北卡HOPE專案繼續接受申請
北卡3種疫苗補強針 即起開放接種　

北卡3種疫苗補強針 即起開放接種　
共和黨掌控北卡選區重畫 民主黨及民權團體痛斥偏私

共和黨掌控北卡選區重畫 民主黨及民權團體痛斥偏私
歧視白人、亞裔? 法官裁決：北卡大招生可續考慮種族

歧視白人、亞裔? 法官裁決：北卡大招生可續考慮種族

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
姊妹們在休士頓機場等候過去從未知的另一位姊妹。(KHOU電視台截圖)

風流老爸處處留情 6姊妹23年後認親 尚有一兄弟待尋

2021-10-28 22:10
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大功效

2021-11-02 02:00
芝加哥警局公布搶匪進入名店劫走陳列商品的監視影片。(芝加哥警局影片截圖)

進店就開搶 芝高端名品店頻遭劫 警公布作案影片

2021-10-26 11:32
德州警方表示，三名青少年伴隨他們兄弟骸骨在此公寓一年。 (ABC13)

德州三名被遺棄少年 與九歲弟弟遺骸同住一年

2021-10-25 20:53

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長