德州議員提不良書刊 普立茲獎作品、Netflix原著入列

德州州長艾伯特。(Greg Abbott臉書)

共和黨籍德州 眾議員克勞斯(Matt Krause)日前發函公立學校 ,要求校方徹查圖書館內是否存有不良書刊,他強調這850項書籍含有「基於種族、性別而導致的罪惡、焦慮、與心理壓力」。最新消息是,州長艾伯特也湊上一腳,批評這些不良書籍帶有情色內容,對學童帶來不良影響。

艾伯特在11月1日發給德州學區 協會(Texas Association of School Boards)的信函中表示,越來越多家長擔心學校讓他們的小孩接觸到情色與不雅讀物, 「甚至包括明目張膽的圖例,展示明確的色情圖像與物件」。雖然該協會沒有審查學校圖書館藏書的權限,但是艾伯特還是應合克勞斯,認為學校不少讀物會導致錯誤的種族、性別與性向認同。

艾伯特並未明說,那些書籍或內容他認為不雅。克勞斯所提出的清單則包括850項書籍,多數涉及他指稱的不當內容,並要求州級與縣市公立學校徹查校內藏書,通報持有品項與數量,與購入它們的金額。回報期限為11月12日,但克勞斯並未說明動機與罰則。艾伯特準備競選連任,克勞斯則想角逐德州檢察長。

美聯社指出,許多在克勞斯書單上的書,作者都是女性、有色人種或LGBTQ多元族群,主題可能涉及青少年懷孕與人工流產。德州的HB 3979法案日前生效,限制公立學校採用「種族批判理論」(critical race theory)進行教學,意即不能以特定種族或種族差異的角度檢視美國歷史。

克勞斯的書單中包括不少著名作品,如1967年普立茲獎得主William Styron的「The Confessions of Nat Turner」,John Irving改編成同名電影的「The Cider House Rules」,改編繪本Margaret Atwood的「The Handmaid's Tale」(該劇也登上Netflix),Ta-Nehisi Coates的「Between the World and Me」,與Isabel Wilkerson的「Caste: The Origins of Our Discontents」。

克勞斯對此不願回應美聯社提問,但卻告訴德州論壇報他不想多說。學區協會則聲明,圖書管理營個別學區負責,協會的主旨只是建立發展計畫,藉由公開會議擬定政策,核可學區預算,與評估各區總監是否適任。