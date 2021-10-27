萬聖節來臨 大麻糖流入市面 伊檢察長警告慎防幼童食用

伊州檢察長辦公室提醒家長留意孩子帶回家的萬聖節糖果。(pexels)

伊利諾州檢察長辦公室26日發布警告指出，市面出現多種與Flamin'、Hot Cheetos、Skittles等受歡迎零食外觀幾乎一模一樣的「大麻 糖果」，幼童一旦服用將對身體健康造成嚴重威脅，由於家家戶戶發放糖果的萬聖節來臨，檢察長辦公室呼籲家長，今年務必特別留意檢視孩子帶回家的零食與糖果。

伊州 檢察長羅武(Kwame Raoul)說，兒童過量食用大麻的情況，在全美各地都出現增加趨勢，尤其外觀看起來像糖果的產品，更容易讓兒童與青少年誤食甚至過量，造成很大的健康風險。

根據全美毒品控制中心協會(American Association of Poison Control Centers)統計，今年前半年全國收到2077件12歲以下孩童食用大麻產品的緊急求救電話，而在2016年時，這類案例全年不過只有153件。

該聲明表示，這類大麻糖果幾乎都是非法從網路購得，其中很多都含有大麻中主要的精神活性成分-高濃度的四氫大麻酚(THC)，他提到，伊州從去年開始允許持有執照的商店販售大麻產品，也間接推升了大麻黑市需求，這些沒有經過核可的銷售管道，避開各種法規，提供內含四氫大麻酚(THC)但卻包裝成知名糖果品牌的商品。

今年5月份時，芝加哥的糖果大廠Wm. Wrigley Jr. Co.就對加州 Terphogz提出商標告訴，指控該公司將含有THC成分的產品，刻意模仿Wrigley的產品包裝；此外，Wrigley也向多家仿製Skittles、Starburst與Life Savers包裝，但實際內含大麻酚的美國、加拿大公司提出訴訟。

檢察長辦公室稱，一般成人在使用含THC的產品時，大約會在5到30分鐘內出現如興奮感、感官知覺變化、增強食欲等心理與生理反應，且會持續數小時。

但若是以食物或飲料的形式攝入大麻後，要等到30分鐘到2小時才會有反應，因此不論是成人或孩童，都很容易在還沒有意識到誤食的狀況下就已經食用過量的產品。

此外，同樣的劑量，對於12歲以下的兒童來說，會產生更強、更持久的影響，例如兒童大麻中毒最常見的症狀，包括過度嗜睡、頭暈、缺氧、胸部疼痛、嘔吐、呼吸減慢、昏迷等；甚至會對孩童的大腦產生長期不可逆的傷害，影響其注意力、記憶力與學習能力。若多次接觸，孩童大麻成癮的機率也比成年人來的高。