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韓裔高中女生Nadia Chung 榮膺2022年玫瑰皇后

本報巴沙迪那市訊
Nadia Chung26日接受加冕。(KTLA5畫面截圖)
Nadia Chung26日接受加冕。(KTLA5畫面截圖)

洛杉磯縣巴沙迪那玫瑰花車大遊行組委會，26日宣布拉肯亞達弗林楚奇高中學生Nadia Chung，贏得2022年玫瑰皇后后冠。

據信是韓裔的Nadia Chung於本月初獲選進入「玫瑰公主團」（Tournament of Roses Royal Court）。

玫瑰皇后與六位玫瑰公主將作為2022年玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區的親善大使；將訪問社區老人中心、兒童醫院、輕軌車站等，參加大約150項社區服務，增強聯繫回饋社會，並將友誼和真善美帶給千家萬戶。

今年有25位來自巴沙迪那地區24所高中的12年級女生參與初選，通過對她們的公眾演講能力、學業成績、青年領導能力，以及社區和學校參與度的考評，最終選出玫瑰七公主。除了擔任社區代表外，她們每人還將獲得7500元教育獎學金。

六位玫瑰公主分別是Jeannine Briggs（John Marshall高中），Ava Feldman（South Pasadena高中），Abigail Griffith（Pasadena高中）、Swetha Somasundaram（Arcadia高中），McKenzie Street（Flintridge Sacred Heart高中），Jaeda Walden（La Cañada高中）。

Nadia Chung26日戴上后冠後發表感言。(LA Daily News/Y...
Nadia Chung26日戴上后冠後發表感言。(LA Daily News/You tube)

洛杉磯 遊行 韓裔

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