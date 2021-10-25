我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛達荷州購物中心驚傳槍擊 人群逃竄 釀2死6傷

拔槍、瞄準、射擊…還原鮑德溫「誤殺」事件

德州三名被遺棄少年 與九歲弟弟遺骸同住一年

編譯組／綜合報導
德州警方表示，三名青少年伴隨他們兄弟骸骨在此公寓一年。 (ABC13)
德州警方表示，三名青少年伴隨他們兄弟骸骨在此公寓一年。 (ABC13)

FOX電視台報導，德州當局25日表示，休士頓一間公寓中，發現一具疑似一名九歲男童的骨骸，死亡時間超過一年。令人驚訝的是，房內還有三名似乎遭遺棄的，死亡男童的兄弟，這些未成年的男孩們，與死亡的兄弟共處。

哈里斯縣（Harris County）警局局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）於24日表示，「我擔任警務人員那麼長時間，從未見過這樣的事情，此情景是可怕與悲慘的。」

哈里斯縣警局24日回應一名15歲男孩報警電話，男孩稱「九歲的弟弟已死亡一年。」根據ABC13電視台報導，這名少年告訴警方，屍體在他與另外兩名弟弟合住的公寓中。

這名少年還說，他的父母已幾個月沒回到公寓，另外兩名弟弟年紀分別為七歲與十歲。

警方隨後抵達哈里斯縣西南部，靠近Addicks Clodine和Westpark Tollway附近的公寓，發現三兄弟，以及屬於這名九歲男孩的骨骼遺體。當局稱，這些男童似乎被遺棄，且營養不良。

報導稱，死亡男童的骨骸並未藏匿於公寓，而是露天放置。

岡薩雷斯說，「我們將所有線索聯繫起來，發現男童在身體惡化時就在那裡。」

這名15歲少年，似乎是弟弟們的看護人。

警方表示，孩子的母親和其男友24晚間被帶回調查。警方隨後將他們釋放，截至25日，該案並未有人被提起訴訟。

目前三名兄弟由縣政府監管，相關單位正調查，確認遺骨屬於這名九歲男童。目前尚不清楚這些孩子與遺骸生活在一起時，是否有到學校。

警方表示，三名倖存的兄弟們，似乎彼此互相照顧，年長的哥哥照顧年幼的弟弟。年幼的孩子似乎營養不良，目前他們被送往醫院接受評估與治療。

德州 休士頓

上一則

免利息貸款坐遊輪？專家不建議

延伸閱讀

金牌名師及大學招生官 分享大學申請變化及應對

金牌名師及大學招生官 分享大學申請變化及應對
場邊人語／籃網開陣 新秀坐鎮

場邊人語／籃網開陣 新秀坐鎮
休士頓 加州人遷居德州首選

休士頓 加州人遷居德州首選
哈里斯縣提前投票10月18日開始

哈里斯縣提前投票10月18日開始
因疫仇中 自稱狙擊手簡訊恐嚇華裔女醫 面臨5年刑

因疫仇中 自稱狙擊手簡訊恐嚇華裔女醫 面臨5年刑
就職9個月民調 拜登43% 遠低於歐巴馬53%

就職9個月民調 拜登43% 遠低於歐巴馬53%

熱門新聞

年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(youtube截圖)

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

2021-10-20 14:18
儘管時薪提高且工作機會眾多，但許多工作崗位仍舊無法招聘到足夠員工。(pexels)

時薪提高 職位眾多 為何人們仍不願返回職場？

2021-10-22 15:24
受害者車上可見明顯彈孔。

迷路男被疑私闖民宅遭擊斃 屋主被捕

2021-10-22 20:24
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52
奧斯汀東南部發生一起命案，其中該家庭的丈夫開槍殺害妻兒後，自殺身亡。（kxan新聞台截圖）

德州奧斯汀三口滅門慘案 六歲兒死於爹槍口下

2021-10-20 15:19

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行