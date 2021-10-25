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地鐵頻出問題減班 華府送30天共享單車免費會員

記者羅曉媛／華盛頓報導
由於地鐵減班次，華府送共享單車Capital Bikeshare的30天免費會員，鼓勵市民採取騎車方式。(記者羅曉媛/攝影)
由於地鐵減班次，華府送共享單車Capital Bikeshare的30天免費會員，鼓勵市民採取騎車方式。(記者羅曉媛/攝影)

華府捷運系統頻傳安全隱患減班次檢修，為降低對市民出行的影響，市長包瑟(Muriel E. Bowser)宣布從25日起，免費提供30天的共享單車Capital Bikeshare會員服務，在泊車點或手機app領取，生效後可免費騎行45分鐘，之後是每分鐘5分錢。

上月一輛藍線列車脫軌，捷運局檢修後發現機輪組裝不合規等問題，叫停60%的列車，目前紅線地鐵是15至20分鐘一班車，其他線路為30至40分鐘；捷運局上周稱削減服務將至少持續到10月31日，但許多地鐵站因此人滿為患，很多通勤族也考慮其他方式出行。

服務削減給大華府居民造成不便和不安，包括包瑟在內的本地居民、民選官員也對捷運局無法明確告知恢復服務的規畫表示不滿。

「我們鼓勵捷運局領導層說清楚下一步以及完全恢復服務的時間線。」包瑟說，捷運局此次服務中斷令華府及本地區不安，華府需要一個健全運作的捷運系統，服務本地上班族、兒童和遊客。

她鼓勵市民利用為期一個月的免費Capital Bikeshare會員，只需到Capital Bikeshare停車點或用Lyft手機app，在「騎行計畫(Ride Plans)」一欄選擇花費0元的30天會員，即可參與；會員騎行45分鐘免費，超過的時間按每分鐘5分錢計價，會員也可使用共享電動車，折扣價每分鐘10分錢。

Capital Bikeshare服務範圍包括華府、北維州亞歷山卓市、福斯教堂市、阿靈頓郡、費郡，以及馬州蒙郡、喬治王子郡，該共享單車及停車點屬於公共財產，由各轄區政府補貼，並與網約車Lyft達成合作，由Lyft負責管理和運營該共享單車系統。

原先由於疫情期間在家上班的人增多，大華府地區使用單車的人也變多，所以當人們陸續返回辦公室工作之際，市府官員也推崇使用Capital Bikeshare共享單車作為出行選項之一。

捷運 華府 地鐵站

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