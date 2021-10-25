雨勢不斷 強風吹襲 大芝加哥多地發出洪水警戒

由於風雨持續，芝加哥公園管理局25日宣布關閉湖畔步道及市區通往密西根湖畔的地下道。(芝加哥公園管理局臉書)

連續兩天的降雨，造成芝加哥 部分地區淹水，氣象預報顯示，25日雨勢持續外，又加入強風吹襲，其中大多數地區的風雨預估到當天傍晚前停歇，不過，沿著密西根湖畔的風勢將持續，最高風速每小時或將達50哩，屆時恐出現12到16呎的湖浪，芝公園管理局已經關閉所有湖畔步道 ，並呼籲民眾不要靠近。

ABC7頻道的氣象專家巴特勒(Tracy Butler)說，降雨從24日上午開始直到25日都幾乎沒有停止，其中芝加哥南郊，特別是靠近州際80號公路一帶累積降雨最多，這波雨勢應該在25日下午會告一段落，不過，25日的天氣除了連綿降雨外，又加入強風侵襲，且雨勢稍停後，狂風仍然會滯留在芝加哥地區，特別是密西根湖畔一帶。

芝加哥公園管理局一早就宣布關閉湖畔步道，由橡樹街(Oak St.)、芝加哥大道(Chicago Ave.)、迪威森街(Division St.)通往湖畔的地下道也全數暫時關閉。

芝城北邊的艾文斯頓市(Evanston)的傑德森大道，有大樹倒下壓垮車輛及路燈。

電力公司ComEd25日表示，到清晨6時左右，仍有7017戶家庭未恢復供電；各地政府並相繼發出多個警報：

●水災警報：庫克 郡、湖郡及印第安納州均在當地發出到26日下午2時前，居民需嚴防水患警報。

●水災觀察：拉歇爾郡(LaSalle County)到28清晨4時51分前，需密切觀察水患。

●湖濱大道洪水警戒：介於庫克郡中部與北部以及湖郡間的湖濱大道警戒到25日晚間7時。

●強風警戒：庫克郡中部與北部以及湖郡25日晚間7時前，需防範強風。

氣象預報指出，芝加哥26日可望重現陽光，27日靠近密西根湖畔將有間歇性小雨，不過，28日、29日又將再度降雨。