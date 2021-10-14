德州國家公墓 數十中國空軍英魂長眠70年

李安（右二）致贈著作「塵封的記憶」給禹道慶（左一）、龍隨雲(左二)和姚嘉為(右一)。 （記者封昌明／攝影）

中華民國在大陸期間，曾派出多位空軍赴美培訓接受飛行訓練，不料卻在訓練期間不幸喪生，其中一位烈士李嘉禾的後人李安女士為尋找她的二叔，多次親赴德州 艾爾帕索(EL Paso)的貝里斯堡(Fort Bliss)國家公墓弔祭，並出書「尋找塵封的記憶」記錄自2018年起她收集這批為國赴難、客死他鄉英勇烈士的資料。

李安在海外華文女作家協會會長姚嘉為女士的協助下，10月9日拜訪在休士頓開山水眼鏡的空軍遺眷禹道慶，他並邀請同為空軍遺眷的龍隨雲前來敘舊。龍隨雲曾著有「英雄無悔：一個偵察機飛行員的故事」，書中詳述二戰期間中華民國飛行員葉常棣駕駛U2偵查機，赴大陸出任務時被擊落後重獲自由的故事。

龍隨雲說，當年赴美受訓的這批的飛行員都有一些共同特徵，包括：他們都是20出頭的年輕人、都是在學或家境不錯的年輕人，而且他們 大都是單身而且都不願交女朋友，因為他們隨時都有可能為國捐軀，特別是在國難期間很多人都因此喪生，因此他們這段塵封的往事，至今才有人提起，他感謝李安女士的付出。

為了感謝李安女士的到訪，禹道慶特別拿出多年他所珍藏的中華民國空軍的紀念品及空軍軍徽，讓李安非常感動，她也回贈著作給禹道慶及龍隨雲，期勉大家共同當年的空軍英雄致敬，並為這批英靈找到回家的路。

李安生於上海，90年代末初到加拿大留學。她表示，自己的二叔李嘉禾當初在1942年、抗戰最艱難的時期就讀西南聯大，看戰爭情勢的嚴峻之下決定投筆從戎，加入空軍赴美培訓，但是卻再也沒有回來，「除了一紙陣亡通知書，家人沒有得到關於李嘉禾的任何信息。二叔（李嘉禾）是怎樣死的？葬在何處？這成為李安祖父母和父親兩代人的心病。」

李安說，經過中、台、美多方聯絡打探，最後終於在德州艾爾帕索的國家軍人陵園找到了二叔的墓地。實地去了之後才發現，令人震驚的是二叔的周圍還有數十個墓碑，上面都同樣書寫的「Chinese Air Force」（中國 空軍）字樣。

「這些同樣年輕的中國飛行員們，一定也和二叔一樣，孤獨長眠異國他鄉70餘年，無人知道他們是誰、沒人探訪祭掃。而壯志未酬身先死的他們，該是有多麼的不甘與不捨！」李安表示，當時自己就對著墓群發誓，一定要幫這些孤單的英雄將是找到親人。因此從2018年初開始，過去多年來只關心科技項目進展的矽谷 人，開啟了研究抗戰空軍赴美培訓史的歷程。

李安說，後來在許多海內外志願者和空史專家的幫忙下，從民國空軍赴美系列歷史資料和照片，以及逐漸從封存已久的檔案櫃、歷史文獻資料網站、博物館資料中，搜尋拼湊出各種線索，另外也在志願者、電視台、報社媒體，以及中國湖南龍越基金會的幫助下，自己成功為33位赴美殉職空軍找到親人。她也決定將民國空軍赴美培訓的歷史記錄下來，從高層決策到具體執行，從後勤運輸到培訓課程、生活安排等等，以及失事原因和經過等，系統地挖掘整理，才有了「尋找塵封的記憶」這本書。