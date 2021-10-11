中國禁虛擬幣採礦 紐約、德州成為最大受惠者

中國禁止採礦政策，德州和紐約州成為最大受惠者。(Unsplash網頁)

今年春季中國政府宣布不准加密貨幣 開礦業在內蒙採礦後，中國業者到美國等地開礦，10月8日(周五)在奧斯汀舉行的「德州 塊鏈峰會」中，發布了很有指標意義的數據。

像比特幣之類的加密貨幣是很新的科技成果，至今沒有可靠的數據可供參考，但在德州塊鏈峰會(Texas Blockchain Summit)中，「美國加密貨幣鑄造業」(Foundry USA)公布了美國境內業者的嘗試率(hashrate)統計數字，紐約州 佔全國嘗試率的19.9%排名第一，肯塔基州以18.7%屈居亞軍，第三名的喬治亞州有17.3%，德州佔14.0%，竟然被排到第四名去了，令人相當意外。

但如果詳細探究Foundry USA的資訊來源，就會發現德州一定被低估了許多，譬如「暴動塊鏈」(Riot Blockchain)是公開上市的採礦業者中最大者之一，該公司主要是在德州進行採礦，但公司並沒有把嘗試率報給Foundry USA做統計。根據CNBC對業界人士的採訪，德州和紐約州應該是中國禁止採礦政策最大的受惠者。

新興行業的數據需要有相當時間才會趨於成熟，Foundry USA的數字算是走出了第一步，至少開始有可以採用的數據。因為Foundry USA總部設在紐約州的羅徹斯特(Rochester) ，可能與紐約地區的採礦業者比較有密切的合作關係。

加密貨幣開礦業營運成本中，最大的變數是能源費用，新增的採礦業者多半是到電費最低廉的地方設點，而電費便宜的地方大多是用風力或水力發電，德州是全國風力發電最多的州，而紐約州有三分之一的電力來自再生能源(renewable energy) ，在洛磯山脈以東的地區，紐約州的水力發電量位居第一。