東奧桌球賽後 林昀儒、樊振東可望11月德州再交鋒

才在亞錦賽奪得銀牌台灣老將莊智淵將要來休士頓出賽，華人同胞都很期待。（本報資料照片）

眾所矚目第56屆世界杯桌球錦標賽11月23日將在休士頓 Geroge Brown中心舉行，預計70餘國家逾300位選手參賽，這是該項比賽首次在北美地區舉辦，便選擇休士頓為比賽場地，賽事已吸引全球華人 目光。據信，華人的隊伍不論來自中國或台灣 都極可能進入決賽，並包下前三名佳績。

其中來自台灣已確定出賽的選手，有合作金庫長期培養的林昀儒、莊智淵、陳建安、黃彥誠、馮翊新、鄭怡靜等六位，他們都將參加合作金庫在休士頓分行的開幕典禮，其中尤以莊智淵最受矚目，因為他才剛在卡達多哈舉行的亞洲桌球錦標賽取得銀行的成績，雖未能奪金，但仍創下台灣近21年來亞錦賽中最佳的成績。

莊智淵能否繼亞錦賽後再一城華人同胞都很期待，另一組在世界排名第1的桌球混雙組合林昀儒、鄭怡靜也是這次比賽的耀眼球星，他們的組合才在今年的東京奧運取得銅牌的佳績，此次是否能帶著餘威再次奪牌，都讓這次的賽事增添許可看性。

林昀儒曾在國際賽事中與來自中國的球王樊振東交鋒，最後由樊振東演出逆轉秀，在搶七戰中不幸敗北，由樊振東取得晉級的資格，但兩人在場中奮戰的精神，令人印象刻，在東奧賽中也展現出英雄惜英雄的情懷，令人感動。

球是圓的，誰也沒把握林昀儒與樊振東能否再次交鋒擦出火花，球迷都很期待。亞裔商會會長喻斌表示，這次世界杯比賽精彩可彩，為了讓所有華人球迷在決賽中能一睹兩岸球星風采，作為組委會成員之一，亞裔商會與休士頓體育局積極溝通協調，並提前預付了剩下所有半決賽和決賽門票，並為華人爭取到體育館唯一的VIP休息室，希望所有華人同胞都能進場為選手們加油。