我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州墮胎禁令 聯邦法官下令暫緩執行

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

編譯組／綜合報導
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

網紅莎柯伊（Alexis Sharkey）去年年底遭到殺害後棄屍，認識她的朋友都說她光彩奪目，沒想到卻碰到這種慘事。休士頓警方在長期追蹤調查後確認其夫湯瑪士（Thomas Sharkey）涉有重嫌，並在９月29日取得拘捕令，但就在佛州Fort Myers準備逮人時，湯瑪士卻趁亂逃到二樓，並舉槍自盡。

休士頓警局之前都低調偵辦莎柯伊遇害案，因為她的事件受到社交平台的高度關切。但警方循線找到了家人與朋友，逐步建立足夠證據，讓法庭願意核發逮捕令。雖然聯邦警力協助跨州辦案，而且先前並未讓湯瑪士得知警方準備逮人，但最後仍讓他逃脫法律制裁，無法遞解回哈里斯縣受審。

休士頓警方６日表示，湯瑪士在這10個月內一直躲躲藏藏、遮遮掩掩，警方非常難以鎖定他的藏身之處。過程中，警方在８月間一度連絡上人在喬治亞州的湯瑪士，並約好前去做DNA採樣，但是湯瑪士臨到頭卻突然消失，當警方再度找到他時，他已經搬到佛州了。 警方最後發現湯瑪士住在Fort Myers的女兒家，因此在取得拘捕令後前往該地。

警方在蒐證過程中確認，湯瑪士長期對莎柯伊家暴，兩人早已形同陌路，而且在莎柯伊死前，兩人正在談離婚，最後終於確認湯瑪士應該就是凶手，「因為只有他才有手段、動機、機會下手」。而且，警方上門時，並未透漏他們準備逮人，只是要跟湯瑪士談談，但是生性機靈的湯瑪士發現苗頭不對，先一步上樓自盡。

德州網紅莎柯伊去年遭不明殺害棄屍路旁。(FOX電視台)
德州網紅莎柯伊去年遭不明殺害棄屍路旁。(FOX電視台)

休士頓 佛州 家暴

上一則

中國製假疫苗卡、伊維菌素流入美國

延伸閱讀

口罩遮臉犯案 反成為FBI追緝德州男子暴亂線索

口罩遮臉犯案 反成為FBI追緝德州男子暴亂線索
德州再傳校園槍擊 至少4人受傷 槍手被捕

德州再傳校園槍擊 至少4人受傷 槍手被捕
德州達人李元平 寫書讓你愛德州

德州達人李元平 寫書讓你愛德州
袒胸露乳出門？網紅Chiara的「金剛奶」新衣超特別

袒胸露乳出門？網紅Chiara的「金剛奶」新衣超特別
德州心跳法生效後 婦女湧向奧克拉荷馬州墮胎

德州心跳法生效後 婦女湧向奧克拉荷馬州墮胎

休士頓警學華文、訪中國城 與駐休士頓經文處趣味互動

休士頓警學華文、訪中國城 與駐休士頓經文處趣味互動

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

2021-10-01 13:12
億萬富豪鮑爾森看好房市。(John Paulson臉書)

「虛擬貨幣會跌到0」 富豪鮑爾森看好房市、貴金屬

2021-10-01 12:23

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦
袒胸露乳出門？網紅Chiara的「金剛奶」新衣超特別

袒胸露乳出門？網紅Chiara的「金剛奶」新衣超特別