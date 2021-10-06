德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

網紅莎柯伊（Alexis Sharkey）去年年底遭到殺害後棄屍，認識她的朋友都說她光彩奪目，沒想到卻碰到這種慘事。休士頓 警方在長期追蹤調查後確認其夫湯瑪士（Thomas Sharkey）涉有重嫌，並在９月29日取得拘捕令，但就在佛州 Fort Myers準備逮人時，湯瑪士卻趁亂逃到二樓，並舉槍自盡。

休士頓警局之前都低調偵辦莎柯伊遇害案，因為她的事件受到社交平台的高度關切。但警方循線找到了家人與朋友，逐步建立足夠證據，讓法庭願意核發逮捕令。雖然聯邦警力協助跨州辦案，而且先前並未讓湯瑪士得知警方準備逮人，但最後仍讓他逃脫法律制裁，無法遞解回哈里斯縣受審。

休士頓警方６日表示，湯瑪士在這10個月內一直躲躲藏藏、遮遮掩掩，警方非常難以鎖定他的藏身之處。過程中，警方在８月間一度連絡上人在喬治亞州的湯瑪士，並約好前去做DNA採樣，但是湯瑪士臨到頭卻突然消失，當警方再度找到他時，他已經搬到佛州了。 警方最後發現湯瑪士住在Fort Myers的女兒家，因此在取得拘捕令後前往該地。

警方在蒐證過程中確認，湯瑪士長期對莎柯伊家暴 ，兩人早已形同陌路，而且在莎柯伊死前，兩人正在談離婚，最後終於確認湯瑪士應該就是凶手，「因為只有他才有手段、動機、機會下手」。而且，警方上門時，並未透漏他們準備逮人，只是要跟湯瑪士談談，但是生性機靈的湯瑪士發現苗頭不對，先一步上樓自盡。