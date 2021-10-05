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芝華埠接種站醫師：餐館與超市員工 即起可打加強針

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
稜鏡醫療實驗室醫師穆格爾呼籲符合施打加強針的餐館、超市工作人員，盡快接種。(特派員黃惠玲／攝影)
稜鏡醫療實驗室醫師穆格爾呼籲符合施打加強針的餐館、超市工作人員，盡快接種。(特派員黃惠玲／攝影)

由於最新醫學研究發現，完全接種輝瑞疫苗六個月後，效力明顯下降，許多疫苗推出早期就接種民眾，紛紛打聽施打「加強針」(booster)信息，在華埠培德中心設有接種站的稜鏡醫療實驗室(Prism Health Labs)醫師穆格爾(Rizwana Mughal)表示，目前開放施打「加強針」的範圍，包括了「必要行業工作者」，因此凡在餐館、超市工作者，即日起都可以到該接種地點施打加強針。

穆格爾4日與培德中心主任吳常義、伊利諾州第二區華裔州眾議員馬靜儀、華埠更好團結聯盟主任陳本恩、美中亞裔健康協會主任劉紅，於培德舉行了華埠地區的疫苗最新信息說明會。

吳常義首先介紹了培德接種站的施打情況，從今年2月13日到10月1日期間，共有4300多人在培德施打了7931劑疫苗，其中包括3622的第二劑，而加強針開放以來，培德也替11人完成施打。

穆格爾特別針對「免疫功能低下第三針」(Immuno-compromised Third Dose)與「加強針」(Booster Shot)的施打資格做了說明。

她說，根據聯邦疾病管理中心(CDC)公布的標準，所謂「免疫功能低下第三針」的施打對象，包括罹患癌症正在接受治療者，接受器官移植正在服用抑制免疫系統的藥物者，過去兩年內接受過幹細胞移植或正在服用抑制免疫系統的藥物者，中度或重度原發性免疫缺陷，晚期或未經治療的HIV感染者，使用高劑量皮質類固醇或其他可能抑制免疫反應的藥物進行積極治療者，這些人在完全施打(打完輝瑞或莫德納第二劑)後的第28天，就可以接受輝瑞或莫德納的第三劑接種。

而「加強針」則是針對其他族群，施打資格為至少已經距離第二劑六個月，但現階段FDA僅通過輝瑞疫苗加強針授權，因此只有之前兩劑都打輝瑞的民眾才能接種，對象包括：65歲以上民眾；18至64歲有潛在健康問題的COVID-19高風險群；18至64 歲因工作或機構單位因素，而有較高感染風險者。

穆格爾說，所謂高風險工作族群，也包括餐館、超市的前線工作人員，由於新冠變種Delta病毒仍在流行，她鼓勵這些工作的從業人員，如果距離第二劑接種已經滿六個月的話，盡快考慮前往培德施打加強針，確保個人安全健康。

培德接種站即日起每周一、周三從上午9時30分開放到下午2時，周五則從下午3時開放到6時30分，地址：2218 S. Wentworth St. Chicago，有意接種者免預約，可直接前往。

工作 疫苗 輝瑞

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