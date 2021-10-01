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四名患者同死因 德州檢方:護理師在最佳地點殺人

編譯組／綜合報導
William George Davis（史密斯縣監獄）
William George Davis（史密斯縣監獄）

德州37歲護理師William George Davis在2017年涉嫌殺害四名患者，最後遭到檢方以謀殺罪起訴。但是直到2021年9月28日才正式開庭，預計最快6周可以審完。辯護律師主張，William George Davis只是最糟後果的扛責人；但是檢方認為他犯意明確，是個在醫院這種最佳地點連續殺人的凶惡歹徒。

William George Davis先前在泰勒市（Tyler）的 Christus Trinity Mother Frances Hospital 工作。檢方指出，他在四名動過心臟手術的病人被送到ICU留觀時，蓄意將空氣注射入他們的動脈，最後導致大腦出現血栓而死。四人分別是John Lafferty、Ronald Clark、Christopher Greenway、Joseph Kalina。檢方稱，他們在術後都正常，但卻都死於大腦血栓。

但是辯護律師稱，被告只是在錯的時間出現在錯的地方，真的就是情境受害人（victim of circumstance），而且心臟手術後發生意外並非罕見，因此不願認罪。但是檢察官Jacob Putnam則說，被告是蓄意殺人，是個連續殺人犯，而且還在醫院這種非常容易偽裝成意外的處所下手，而且事發時只有被告一人當班，因此希望陪審團判他有罪。

德州 檢察官 工作

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