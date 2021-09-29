芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

就讀的芝加哥市西區一所公立小學的女童，不久前在學校時感染新冠病毒，返家後傳染給家中兩個弟妹與母親，其47歲的媽媽柯瑞 (Shenitha Angel Curry)更不幸染疫死亡。

芝加哥公校(CPS)發表聲明指出，衛生局已經確認在學區的真森小學(Jensen Elementary School)發現病毒傳染情形，CPS宣布將在真森小學及其他校園出現五例及以上病例的學校，提供自願性的病毒檢測服務，同時會在真森小學提供危機諮詢，此外，西北大學羅瑞兒童醫院在28日進駐真森小學協助篩檢。

柯瑞的妹妹強森說，CPS應該採取更多措施來保護學校安全，假使家長希望孩子在家學習，學區就應該提供居家網課的選項，目前CPS僅向身體健康有狀況的學生提供網課。

強森說，她的姊姊有一些健康問題，因此疫情 以來，因為害怕感染病毒幾乎很少出門，也考慮到健康因素，柯瑞並未接種新冠疫苗 ，「當學校通知家長校園出現確診病例，且孩子曾與確診者密切接觸時，姊姊非常恐懼」。

根據真森小學的疫情報告，該校在9月12日到25日間，共有八個確診病例，同時有205名學生、老師因此隔離在家，真森小學學生總數僅300名，唯一所小規模學校。

強森說，她姊姊跟三個孩子接受檢測後，全部都是新冠陽性，但到現在，都沒有接到任何病例追蹤的查訪電話或通知。

三名子女染疫後症狀輕微，但柯瑞感染後病情日益加重，強森表示，姊姊在學校開學時，就很希望孩子繼續居家網課，但因為學校不提供無醫療狀況學生遠距學習，所以還是無奈讓孩子到校上課。

真森小學所在的郵遞區號，不到一半的12歲及以上的青少年完全接種疫苗，該區的成人也只有56%至少接種一劑疫苗，衛生局將該區列為「疫情中等脆弱社區」。