拒打疫苗就解雇 聯航裁員近600 接種率升至99%

聯合航空鐵腕執行疫苗令，拒打疫苗員工將失去工作。(聯航臉書)

聯合航空公司(United Airlines)執行強制接種疫苗 的鐵腕政策，該公司拒絕施打疫苗的593人，即將因此失去工作 ，此舉也將推升聯航員工的新冠疫苗接種率超過99%。

聯航執行長柯比(Scott Kirby)與總裁哈特(Brett Hart)28日向員工表示，「這對我們航空公司、我們員工，以及我們所服務的顧客和社區來說，都是一項歷史性的成就」，兩人指出，聯航要求所有員工接種疫苗的理由很簡單，就是為了保護員工安全，「事實的確也是當每個人都接種疫苗，等疫苗發揮作用時，每個人都更安全」。

聯航美國 6萬7000名員工之中，不到3%的人提出宗教或醫療原因豁免疫苗接種申請，獲得聯航核准豁免疫苗者，將從10月2日起暫時休假，至於申請豁免未通過的員工，則有五周時間完成疫苗接種，否則就將面臨解雇。

六名員工為此向聯航提出訴訟，導致上述截止期限推遲。這些員工指控該公司未能向尋求宗教與醫療豁免的員工做出合理的配套安排，該訴狀稱，其中五名員工指控公司批准了他們豁免疫苗的請求，但只提供無薪休假，另一名員工則說自己的請求遭到「行政拒絕」，此案正在以「集體訴訟」名義，於上周在德州北區聯邦法院提交。

聯航表示，公司計畫在10月15日前解決相關配套措施的要求；聯航說，取得豁免但工作需與顧客面對面的員工，將被安排休假，直到疫情「確實消退」，而較少與顧客互動員工，則可在聯航制訂了檢測與安全協議後，依照規定返回工作崗位。

此外，宗教豁免接種的員工為「無薪休假」，醫療豁免接種的員工，則按一般「醫療休假」的原則，給予一些補償。

目前聯航為唯一要求施打疫苗的美國主要航空公司，達美航空則正在計畫向未施打疫苗員工，每個月多收200元的健保費用，達美航空上周數據顯示，82％員工都已接種疫苗。