華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

儘管芝加哥 警局多次試圖阻止槍擊 案頻發，但至今似乎成效有限，光周一(27日)就有五人遭槍殺，九人中槍受傷，死者中包括一名57歲的華裔外賣郎卲喬明(Qiaoming Shao，音譯)，警方初步研判，開槍射殺邵喬明的嫌犯為兩名男子，他們當時企圖搶劫送餐到該社區的受害者。

芝警局指出，27日晚間8時30分左右發生的槍殺案，受害人為57歲的外賣郎邵喬明，當時他坐在停放於West Grenshaw St. 1300號附近路邊的車上，兩名男性嫌犯走近，接著對受害者開槍，警方據報後抵達現場並緊急安排送到史圖洛傑醫院，不過，由於邵喬明胸部中槍，到院後仍宣告不治。

邵喬明是案發地點附近一家中餐館的外送員，當時他正送餐到槍案發生地點的社區，附近居民告訴警方，根據他們住家監視攝影機拍下的影片，一輛藍色的轎車緊跟在邵喬明車子後面停下，然後走出兩名男性並朝邵喬明車輛靠近。

邵喬明家人悲痛表示，至今他們都還搞不清楚發生什麼事情，警方說，目前仍在偵辦該案的發生原因及過程，現階段沒有槍手信息。

消息指出，邵喬明住在華埠附近，死亡槍擊案傳出後，引起社區高度關注，住在華埠商圈亞珠街的餐館業者Alex說，他在芝城住了20多年，從來沒有像現在這樣「出門特別緊張，因為不知道何時會命喪槍口」，他表示，雖然市長跟警局局長不斷聲稱「正在改善治安」，但民眾根本感受不到安全感，「這種生活令人恐慌」。