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蕭美琴首訪僑社 稱台美關係進步 僑胞草根力量功不可沒

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
台灣駐美代表蕭美琴(前右三)訪芝城。(特派員黃惠玲／攝影)
台灣駐美代表蕭美琴(前右三)訪芝城。(特派員黃惠玲／攝影)

台灣駐美代表蕭美琴27日晚間與此間僑胞餐聚，她表示，台灣與美國的關係一步一步的在進步，在過程中，僑界在基層草根發揮的力量功不可沒，她說，台灣仍面臨許多挑戰，除了疫情外，在經濟、安全以及與美國各界的民主合作，都還有很多工作要做，「台灣中華民國需要僑界繼續支持」，該活動也是她去年7月任駐美代表以來，首度出訪華府之外的僑社，更是第一次與僑界舉行面對面交流。

當天200多位芝加哥及美中地區的僑界代表出席了活動，包括芝加哥市首席財務長黃珍妮(Jenny Huang，音譯)、伊州州參議員法爾(Dale Fowler)、駐芝台北經文處處長姜森等都到場與會。

蕭美琴以中英文致詞時說，疫情期間，台美人在美國最需要時，籌募了1000萬個口罩捐給美國各地，而當台灣人面臨疫苗需求時，也有許多美國人伸出援手，「這就是慷慨行為的循環」，還有許多國家也對台灣即時支援疫苗，她說，「這也說明我們並不孤單」，而這些都顯現了大家的的共同點「就是維護自由與民主」，這也是將台美連結一起的基礎價值。

她多次感謝僑胞對於台灣的支持，因為台灣人的熱情、溫暖、慷慨，讓她覺得驕傲，讓她在華府「抬頭挺胸、走路有風」，更使她在推動外交工作時，深刻感受到會越交越多朋友。

此外，安全、經濟貿易、民主合作、民間關係等，也都是她的工作範圍，她說，在安全方面，國會跨黨派壓倒性支持「自由開放的印度-太平洋」，而要達成此目標，須「保持台灣海峽自由」，「我們的目標是要夠強來阻止任何試圖對台灣的威脅與入侵」，她表示，要強大台灣防禦力，必須獲得友人如美國的支持，而這方面台灣成績顯著。

她說，雖然疫情來襲，但台灣與美國經貿仍然繼續進行，台美經貿關係強勁，她希望未來雙邊合作不斷成長。蕭美琴也提到，她29日將與美中區六所大學簽訂教育合作備忘錄，讓雙方可以在語言文化教學及學習加強交流。

台灣駐美代表蕭美琴訪芝城。(特派員黃惠玲／攝影)
台灣駐美代表蕭美琴訪芝城。(特派員黃惠玲／攝影)

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