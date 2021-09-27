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遭控於聚會中下藥 西北大學暫停2兄弟會所有活動

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
西北大學兄弟會涉嫌未經受害學生同意而在飲料中下藥，即日起遭校方停止所有活動。(pexels)
西北大學兄弟會涉嫌未經受害學生同意而在飲料中下藥，即日起遭校方停止所有活動。(pexels)

西北大學27日宣布，該校兄弟會在一場校園聚會中，涉嫌未經當事學生同意而在飲品中下藥，決定即起停止所有兄弟會活動，西北表示，有學生出面指控該校兩處兄弟會的違法行為，校方目前正在進行深入調查，事發後，許多學生聚集在案件發生的兄弟會宿舍前抗議，並呼籲學校「廢除」該類型組織。

警方雖未公布兩涉案兄弟會的名稱，但根據警方記錄的地址顯示，應為該校Sigma Alpha Epsilon以及Alpha Epsilon Pi的兩處兄弟會宿舍。

西北表示，學校26日收到一份舉報，有學生稱在校園內喜來登路(Sheridan Rd.)2300號附近兄弟會宿舍的集會中喝下含有藥物的飲品，校方說，25日於林肯街(Lincoln St.)500號附近的一場活動，也有另一起類似案件。

西北大學校報27日刊登出其中一名受害學生的當晚經歷，該學生表示，在兄弟會集會中，自己在三小時內喝了兩杯酒，「然後又喝了兩口現場提供的『不含酒精』飲料，30分鐘後，我意識到自己被下藥了」，他描述，最終自己癱坐在現場沙發上，精神恍惚，雖然可以說話但很難移動身體，這名學生起初拒絕送醫，但隨著情況惡化，幾小時後還是進了醫院急診室。

一名學生露西說，在聽完受害學生站出來陳述在兄弟會等組織所受過的傷害後，「我也決定加入抗議，因為這些並不是單一事件」；另一名學生吉亞表示，發生這種事情太可怕了，很欣慰有這麼多人出來抗議這類行為。

西北大學表示，至少在10月17日前，兄弟會包括徵收新會員等任何活動，都必須暫停，如違反規定或限制的個人或團體，都會提報到社區標準辦公室(Office of Community Standards)處理。

該校學生李查茲(Michael Richards)說，西北校規明訂「校園內的兄弟會、姊妹會宿舍，為不允許使用酒精飲品的場所」。

前兄弟會Alpha Epsilon Pi International的會長皮爾斯(Jon Pierce)說，兄弟會獲知此消息時非常震驚，「我們的成員正在配合學校調查，以找出涉案事件的負責人士，一旦證明有罪，支持違反規定者應受到最重懲罰；另一個涉案的兄弟會SAE則未做出回應，不過，該兄弟會之前在校園就有發生過類似事件。

西北大學警方表示，如對此事件有任何相關信息，可撥打(847)491-3456。

西北大學

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