我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州媽染疫雖已隔離 2兒子心腦肝發炎險喪命

田州超市爆槍擊案 至少2死13傷 槍手自轟亡

媽染新冠隔離 仍導致德州2學童心、肝、腦發炎險喪命

編譯組／綜合報導
兩兄弟先後住院，皆因多器官發炎症候群。(KHOU電視台畫面截圖)
兩兄弟先後住院，皆因多器官發炎症候群。(KHOU電視台畫面截圖)

休士頓一名媽媽去年12月感染新冠，她原本以為自主隔離就好，因為四名小孩也沒出現症狀，但誰知到了今年1月，9歲的兒子出現兒童多器官發炎症候群（MIS-C），過了兩個月11歲的兒子也得了MIS-C。媽媽Juliet Thornton受訪時說，MIS-C真的不是開玩笑的，嚴重的會要了小命。

弔詭之處正在於，四名小孩都沒出現症狀，兩名得了MIS-C的兒子雖然新冠篩檢陰性，但卻驗出新冠抗體。因此9歲的Jacen先是出現發燒與胃痛，而且媽媽因為小孩指甲根部變得藍紫一度以為Jacen是缺氧，最後才被確診是 MIS-C。

但是當Jacen開始好轉時，11歲的哥哥Jacob又開始出現類似徵狀，但是兩人發炎的部位不同，Jacen是肝臟與心臟，Jacob卻是腦部與脊椎。德州兒童醫院的醫生Kristen Sexon說，Thornton一家的例子正反映出 MIS-C有多可怕，只有早發現、早治療才能救命。

媽媽說兩個小孩的狀況都已經好轉，但是還是要定期回診。她現在的心願是，多和其他人分享自己的經驗，不要以為沒有症狀就沒事，MIS-C不是開玩笑的，而且往往要醫師診斷確定才知道是MIS-C。

 

德州 休士頓 篩檢

上一則

校內借出「X交」書 怒媽教委會上讀淫穢文句遭消音

下一則

波士頓台灣影展「消失的情人節」等9片 戲院與線上同映

延伸閱讀

圖輯／德州邊境橋下 海地偷渡客引發緊張氣氛

圖輯／德州邊境橋下 海地偷渡客引發緊張氣氛
1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒
49無證客藏貨櫃 闖關德州邊界被捕

49無證客藏貨櫃 闖關德州邊界被捕
阻海地無證客 德州部署數百輛警車築「鋼鐵長城」

阻海地無證客 德州部署數百輛警車築「鋼鐵長城」
抓了又放… 數千海地無證客在美等候出庭

抓了又放… 數千海地無證客在美等候出庭
德州夫妻戴口罩被趕出餐廳引風波 老闆拒認錯

德州夫妻戴口罩被趕出餐廳引風波 老闆拒認錯

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
輝瑞通過FDA授權 65歲以上和高風險族群可接種第3劑

輝瑞通過FDA授權 65歲以上和高風險族群可接種第3劑