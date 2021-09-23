校內借出「X交」書 怒媽教委會上讀淫穢文句遭消音

卡拉貝爾在查維斯湖學區教委會議上朗讀書上淫穢情片段，被消音。(KXAN電視台畫面截圖)

日前德州奧斯汀查維斯湖獨立學區 (Lake Travis ISD)的教育委員會議上，一位母親指控學區官員失職，她當場朗誦兩所初中圖書館 收列的一本內容淫穢的書，視頻瘋傳後媒體指出她今年已經出過幾次鋒頭。

15日在學區數教委會上，卡拉貝爾(Kara Bell)拿著一本書上台，開始朗誦一段淫書的情節，男孩撫捏女孩的奶頭，然後把性器官插進女孩的肛門，而且似乎不只有一名男孩在場。接著她憤怒的指責學區官員，這本名叫「暗夜之中」(Out Of Darkness)的書，竟然收列在學區裡至少兩所初中的圖書館。她幾近咆哮的說，她從來沒做過肛交，也不要自己的孩子學習如何肛交，學區官員這時切掉了她的麥克風。

在這宗事件上，貝爾其實有些道理，初中的圖書館裡會收列這樣的書籍，令人覺得主事的人沒盡到篩選的責任。事件本身原本不會被廣泛報導，但貝爾激憤的陳詞讓人不能不加以注意，這段視頻在網路上瘋傳。媒體追蹤後發現，貝爾今年稍早競選該學區教學委失敗，或許是因此對學區深感憤恨。

接著媒體又發現，今年4月貝爾在高價位百貨公司Nordstrom因為口罩 而發生爭吵，百貨公司強制顧客戴口罩才能入內，但貝爾堅持不戴口罩，最後店員打電話召警處理，貝爾被警察開了一張傷害罰單(assault citation) ，這個事件在當地的電視新聞都有播報。學區指出，那本書已經從學區內各學校的圖書館抽走，學區並在審核未來篩選書籍的政策。