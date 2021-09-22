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女子假裝租房中介騙錢 馬州蒙郡警方尋線索

記者羅曉媛／馬州報導
馬州蒙郡近期至少發生兩起租房騙財事件，一名女子佯裝租房中介，騙取保證金和租金後消失。圖為示意圖。(Pexels)
馬州蒙郡近期至少發生兩起租房騙財事件，一名女子佯裝租房中介，騙取保證金和租金後消失。圖為示意圖。(Pexels)

馬州蒙郡近期至少發生兩起租房騙財事件，一名女子佯裝租房中介，騙取保證金和租金後消失；蒙郡警方相信還有更多人受害，呼籲公眾報案或提供線索。

蒙郡警方說，銀泉鎮(Silver Spring)East West Highway的1900路口的一座公寓近期接連發生兩起租房中介詐財事件，其一是一名男受害人在網上看到租房廣告，聯繫到一名自稱是租房中介的女子，受害人支付保證金和租金之後，該女子提供了該公寓的鑰匙，但受害人搬入之後，才發現該公寓是以欺詐方式租給了他。

另一起案件的受害人也是通過上網搜索租房信息聯繫到同一女子，她自稱是該公寓的物業經理，該女子在公寓和受害人見面並帶其看房，之後收取了初始保證金，兩人次日在East West Highway的1100路口的辦公室簽署了租約，並繳納剩餘租金，受害人同樣得到一把鑰匙，但回到公寓才發現該鑰匙無法使用。

警方說，嫌犯是一名非裔女子，年齡在30至38歲左右，身高約5呎5吋，體重約150至160磅；根據犯案手法，警方相信可能還有更多受害人但未報案，呼籲知情者聯繫警方：240-773-6726；另也公布拍到嫌犯的監控錄像(https://youtu.be/W0Bgz5W0jUY)，方便公眾辨認。

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