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芝兒童醫院急診室爆滿 醫師籲家長：非必要勿送急診

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
Advocate兒童醫院急診室，近兩個月來收治了有史以來最多的兒童患者。(Advocate兒童醫院臉書)
Advocate兒童醫院急診室，近兩個月來收治了有史以來最多的兒童患者。(Advocate兒童醫院臉書)

芝加哥地區的醫生22日懇求家長留意，由於呼吸道疾病的異常激增，多家兒童醫院的急診室人滿為患，導致候診時間大幅拉長，醫生們呼籲，假使只是輕微到中度症狀，沒有危及生命，那麼除非必要，請避免把孩子送到醫院急診室。

芝加哥大學柯默兒童醫院(University of Chicago Comer Children's Hospital)的首席醫師侃寧漢姆(John Cunningham)說，與兩年前的同期相比，該醫院急診室的病人增加了79%，他說，急診室對送進來的患者，會依照病情緊急程度分診，也因此導致病情不那麼嚴重的孩子，分診後可能需在急診室待上四到五小時，才能得到診療。

西北大學羅瑞兒童醫院(Lurie Children's Hospital)也出現一樣狀況，急診室的等候時間比以往拉長三倍，急診部主任艾爾波恩(Elizabeth Alpern)說，與去年同期相比，這一季到急診室求診的孩童多了80%，如果與前幾年比較，此數字則提高了約25%。

Advocate兒童醫院的首席醫療長貝爾蒙特(Frank Belmonte)說，旗下醫院有兩家設有急診室，在8、9月期間，急診室收治了有史以來最多的病患，他說，現在重症兒童到急診室後等待醫療的時間，通常要兩到六個小時。

醫生們指出，急診室的孩童增加，除了因為感染新冠病毒外，呼吸道疾病的兒童也呈現非季節性的激增，醫生說，近來感染新冠的孩子有增加趨勢，但一些家長太過擔心孩子染疫，因此帶著可能僅出現輕症到中度症狀的兒童奔急診要求檢測或治療，也是造成急診室擠爆的主要原因之一。

侃寧漢姆說，「我們看到很多患有不會危及生命的呼吸道疾病兒童被送到急診室」，他強烈建議家長，孩子僅出現可能染疫的輕症時，請先諮詢兒科醫師或接受緊急護理(urgent care)，而不要動不動就送到急診室。

一般情況下，冬季是兒童罹患上呼吸道疾病的季節，例如RSV，但今年RSV病毒來得比往年更早，醫生說，很可能是因為去年許多兒童都被隔離在家，直到近幾個月紛紛回到托兒所或學校，才接觸到該病毒，他預測冬季到來時，感染情況會更嚴重。

芝加哥 檢測 哥大

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