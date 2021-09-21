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邊境偷渡客遭蜂群圍攻 年輕媽咪被螫傷 獲直升機超級服務送醫

編譯組／綜合報導
中美洲偷渡客在渡過格蘭德河時遭蜂群圍攻。(圖片來源:CBP)
中美洲偷渡客在渡過格蘭德河時遭蜂群圍攻。(圖片來源:CBP)

一批中美洲偷渡客在渡過格蘭德河時遭蜂群圍攻，他們向美國邊防員求救，被螫得最多的一名年輕母親，得到直升機緊急送醫的超級服務。

美國海關與邊境保護局(CBP)把邊界劃分成20個區段(sectors) ，目前大批海地人(Haitians)偷渡進入德州造成重大安全與衛生問題的，是在德里歐區段(Del Rio Sector)。在德里歐下游的格蘭德河谷區段(Rio Grande Valley Sector) ，幾名駕小船巡邏的邊巡局人員，15日黃昏時在麥凱倫西邊約15哩的佩尼塔斯(Penitas)進行任務，看到大約十多人過河，已登上美國這邊的土地。

此時這群人在樹叢中發出慘叫，巡邊員前往探查，發現他們正遭一群蜜蜂攻擊，巡邊員幫助這些偷渡客撤到安全之處，然後檢視傷者，一名來自宏都拉斯(Honduras)的年輕母親受傷最重，在邊境局提供的照片中，她躺在地面，巡邊員為她擦藥消腫止痛，並用無線電徵召直升機。

這名母親告知巡邊員，她兩歲女兒不見了，巡邊員在附近搜尋，在另一群偷渡客中找到符合描述的小女孩，母女兩人被直升機載到附近醫院，這名小女孩沒有被蜜蜂螫傷，但另外還有三名傷者被車輛送到醫院治療。

過去幾年中美洲因為政治動盪、幫派鬥爭和天災，蜂擁到美墨邊界。最近海地發生大地震、颶風天災和總統遇刺身死的政變，許多海地人離開殘破家園，先渡海到中美洲，然後向北通過墨西哥，來到德州邊境伺機偷渡進入美國。

偷渡客 美國 邊境

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