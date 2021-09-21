防疫已鬆綁 流感恐重來 勿忘接種疫苗
打了新冠疫苗，今年還需要接種流感疫苗嗎？美中亞裔健康協會主任劉紅表示，根據公衛專家警告，美國今年流感季可能遠比前一波嚴重，流感病患湧入可能進一步加重醫療體系的負擔，此外，由於流感和新冠病毒在本季節可能同時流行，因此接種流感疫苗比以往任何時候都更為重要。
美中亞裔健康協會日前在芝城華埠廣場提供免費流感疫苗施打服務，劉紅表示，這項與華格林藥局聯手提供的接種，主要希望提醒民眾不要忘了在流感季節來臨前，完成流感疫苗接種，她說，施打流感疫苗可以遠離流感病毒，且一旦感染，也會幫助你降低病徵的嚴重程度。
劉紅說，去年大家因為防疫而普遍遵守戴口罩、勤洗手、保持社交距離的原則，且很多人都居家上班，因此流感病例幾乎消失，然而隨著人們逐漸返校上課、回辦公室上班，加上各項防疫規定鬆綁，很有可能會造成新一波的流感爆發，她特別提到，今年夏季許多地方都出現了兒童呼吸道病毒RSV激增的情形，很有可能是流感捲土重來的預兆。
她呼籲，除了部分身體有免疫狀況及一些特殊疾病者，應先諮詢醫師是否施打流感疫苗外，建議大家都應盡快接種流感疫苗。
華格林藥局的接種技師蔣麗鳴說，接種了新冠疫苗後，也應該施打流感疫苗，「大家不要忘了，在新冠病毒前，每年有許多人因流感喪生，而在疫情期間，尤其不要忽視防範流感的重要」。
流感是季節性的上呼吸道和肺部感染，會導致發燒、咳嗽或咽喉痛等症狀，在秋冬季節最為常見，以往全美每年有成千上萬人死於流感，還有更多人因流感住院。
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