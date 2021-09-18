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韓國瑜訪芝演講：自己及國民黨不怕輸 但不能一直輸

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
韓國瑜出席在芝加哥舉行的全美台聯年會。(特派員黃惠玲／攝影)
韓國瑜出席在芝加哥舉行的全美台聯年會。(特派員黃惠玲／攝影)

高雄市前市長韓國瑜18日在芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」中發表演講說，「國瑜不怕輸，國民黨不怕輸，但不能一直輸」，他也批評民進黨動不動就抬出「台灣價值」，但沒有中華民國存在，就不是真正的台灣價值，此次也是他離開台灣政壇一年多來的首場公開活動。

來自全美各地約300名僑胞出席了這場演講餐會，許多韓國瑜支持者，一看到韓國瑜出現紛紛尖叫歡呼，「韓市長」、「韓總統」的呼喊聲不絕於耳，氣氛相當熱烈，韓國瑜與妻子李佳芬則在人群簇擁下，逐一向出席者拱手感謝支持。

約300名來自全美各地的代表，出席了18日的活動。(特派員黃惠玲／攝影)
約300名來自全美各地的代表，出席了18日的活動。(特派員黃惠玲／攝影)
支持者簇擁包圍韓國瑜。(特派員黃惠玲／攝影)
支持者簇擁包圍韓國瑜。(特派員黃惠玲／攝影)

韓國瑜在演講中，多次感謝海外僑胞的付出，他說，他是第一次到芝加哥，而到芝城華埠看到中華民國國旗飄揚時，非常激動與震撼。

韓國瑜說，一個政黨、政府、政治人物存在的最大目的，就是要照顧基層民眾，尤其是弱勢，所以總統大選後，他以公益代替謝票。

他表示，自己是一個平凡家庭出身，這一路來獲得大家支持，並不是大家對於他特別厚愛，而是源自「大家對於中華民國的感情、認同，以及現在深深的焦慮」，他提到，在場很多人都來自台灣，在台灣有美好記憶，因此對台灣怎麼可能不認同；但大家對台海間的箭拔弩張、台獨的侵蝕等感到焦慮。

約300名來自全美各地的代表，出席了18日的活動。(特派員黃惠玲／攝影)
約300名來自全美各地的代表，出席了18日的活動。(特派員黃惠玲／攝影)

韓國瑜支持者爭相與他合影。(特派員黃惠玲／攝影)
韓國瑜支持者爭相與他合影。(特派員黃惠玲／攝影)

韓國瑜支持者爭相與他合影。(特派員黃惠玲／攝影)
韓國瑜支持者爭相與他合影。(特派員黃惠玲／攝影)

韓國瑜表示，美國與中國大陸間的競爭，固然牽動中華民國未來，新冠疫情也深刻影響大家生活與經濟，但中華民國現階段所面臨的迫切威脅，其實是執政的民進黨，因為該黨「假民主之名，行鬥爭之實」、「假中華民國之名，行掏空國家之實」，他說，民主選舉是一時的，然而催毀民主機制帶來的傷害卻是永恆的。

也因為如此，「國瑜不怕輸，我相信國民黨也不怕輸，但是我們不能一直輸」，否則民進黨繼續為所欲為，最終將摧毀台灣民主與中華民國。

韓國瑜在停留會場期間，除了發表演講時一度脫下口罩外，其他逐桌向僑胞致意以及合影留念時，夫婦兩人都口罩戴好戴滿。

美中國民黨支部成員與韓國瑜夫婦合影。(特派員黃惠玲／攝影)
美中國民黨支部成員與韓國瑜夫婦合影。(特派員黃惠玲／攝影)

約300名來自全美各地的代表，出席了18日的活動。(特派員黃惠玲／攝影)
約300名來自全美各地的代表，出席了18日的活動。(特派員黃惠玲／攝影)

台灣 韓國瑜 民進黨

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