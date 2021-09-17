我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

上萬無證客塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

中央社 ／休士頓17日電
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

鄰近墨西哥國界的德州德里歐市（Del Rio）近期湧入逾1萬名無證件移民，多數是海地人，市長今天宣布進入緊急狀態。這對拜登總統的移民政策來說是一次新的考驗。

德里歐市長羅札諾（Bruno Lozano）說，這些移民擠在美國海關與邊境保護局（CBP）在德里歐國際大橋（Del Rio International Bridge）下的管制區。這座橋橫跨格蘭德河（Rio Grande），連結美墨兩國。

影片顯示，成千上萬人待在橋下或附近，有成人也有家庭。羅札諾說，其中許多是想要留在美國的海地人，因為海地正苦於政治動盪，上月又發生大地震。

法新社報導，羅札諾昨晚估計橋下有1萬503人，今天持續有數百人湧入德里歐市。

德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於1...
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於17日。(Getty Images)

這些人全都在等美國海關與邊境保護局處理，希望有機會留在美國，但這所隸屬國土安全部的機構已因從墨西哥越境抵美的移民和數以萬計阿富汗難民被壓得喘不過氣來。

羅札諾表示，湧入德里歐地區的移民太多，邊境巡邏隊已不堪負荷。

海關與邊境保護局在聲明中表示，正派遣更多人力和資源前往協助，「為防與酷熱有關的疾病所造成的傷害，暫時利用德里歐國際大橋下的遮蔭區作為集結地，移民正等著由邊境巡邏隊帶去拘留」。

海關與邊境保護局還表示，根據政府考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而限制移民的第42條政策，「絕大多數」單身移民和許多家庭都會被驅逐，而那些無法依第42條被驅逐、亦無法律依據留下來的人，會被歸在快速驅逐程序之下。

拜登為此事面臨愈來愈沉重的政治壓力，但白宮未置一詞。

在野的共和黨和執政的民主黨都呼籲拜登盡快採取行動。拜登政府今年7、8月在邊境記錄到超過20萬名移民，是逾10年來最多，其中多數被驅逐出境。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）7月初遭暗殺身亡，政局不穩定。有人說，拜登7月底決定讓當時沒有美國簽證的海地人待在美國，吸引更多人來美。

代表德州的共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）昨天推文表示：「1萬503名非法外國人今晚待在這座橋下，只因拜登做了個政治決定，取消飛往海地的遣返班機。」

民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）是生於索馬利亞的移民，她也要求拜登有所作為。她說：「這需要拜登政府的全面緊急因應，包括跨部會合作。讓我們幫助困在那裡的人，在這種令人痛心的情勢演變到無法控制之前迅速行動。」

移民 拜登 邊境

上一則

邊境危機日深 要求聯邦閉關未果 德州砸20億元自救

下一則

St. Jude Children's Research Hospital兒童癌症宣傳月，以令人難忘的方式開始

延伸閱讀

白宮顧問團隊不贊成16至64歲成人打疫苗加強針

白宮顧問團隊不贊成16至64歲成人打疫苗加強針
白宮：拜登22日舉行新冠峰會 台灣可望參與

白宮：拜登22日舉行新冠峰會 台灣可望參與
拜登支持度跌至44% 創上任以來新低 5成受訪者不認同

拜登支持度跌至44% 創上任以來新低 5成受訪者不認同
美英澳聯盟…造艦生意黃了 法國火大

美英澳聯盟…造艦生意黃了 法國火大
美單日病歿2000人 7個月新高 24州為企業疫苗令告拜登

美單日病歿2000人 7個月新高 24州為企業疫苗令告拜登
「夏之愛」變調 拜登川普化 歐盟很火大、法怨被捅刀

「夏之愛」變調 拜登川普化 歐盟很火大、法怨被捅刀

熱門新聞

凱莉庫克(Kelly Cook)的母親Karra Harwood為女兒在Go Fund Me網站募款，目前已募得20551美元。取自Go Fund Me網站/Karra Harwood提供

被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招

2021-09-13 18:39
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
COVID-19疫苗補強針如一切順利，預計從9月底開始施打。 （美聯社）

補強針非一勞永逸 華裔藥劑學博士釋疑

2021-09-13 11:35
各地中學生展示參加抖音devious licks挑戰的「戰利品」或是記錄其過程，包括COVID檢測包、桌子，或是正試圖拆取水槽。(取自抖音)

抖音挑戰風靡青少年 偷竊或破壞學校公物以獲取點讚

2021-09-16 11:07

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議