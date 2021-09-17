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15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

編譯組／綜合報導
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

德州一名少年疑似槍殺父母後，上傳命案現場照片到社群媒體，並揚言對某一所學校施予相同暴力，在員警包圍勸降下，該少年舉槍自盡，留給警方待解謎團。

KPRC電視台報導，15歲少年科本（William Quince Colburn III）16日自殺身亡，德州Aransas Pass市警方在他和家人居住的旅行露營車(RV)內發現另外三名死者：63歲的William Colburn Jr.、53歲的Janna Colburn與13歲的Emma Colburn。

警方表示，他們是因為科本在社群媒體上傳家人遭殺害後現場照片，經社群內的用戶報警。警方上門找上他時，沒想到該少年拒捕而且自盡。

當警方查到科本棲身的RV時，曾一度要他離開車子，但他拒絕後開槍自盡。靠近車子後，警方發現如少年所稱的三名家人陳屍其中，外加兩條狗。科本的貼文除了有親人遺照，還揚言對某個學校發動攻擊，而警方在車上發現兩把手槍、一枝步槍，以及不少彈藥，顯示他確實有可能發動攻擊。

同時，因為柯本登記為在家自學，所以也沒有學籍可查，因此目前還不清楚科本威脅的是哪間學校。不過，警方強調，還好他們動作快，不然可能就會有其他慘案發生。

警方將該案朝謀殺後自殺的方向偵辦，但少年作弒親滅門的動機待查。

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