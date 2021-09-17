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百年前發跡芝城 伊州最後一家西爾斯百貨11月熄燈

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
西爾斯百貨為伍德菲爾德購物中心經營50年來，最早入駐的零售商之一。(伍德菲爾德臉書)
西爾斯百貨為伍德菲爾德購物中心經營50年來，最早入駐的零售商之一。(伍德菲爾德臉書)

128年前創立於芝加哥的西爾斯百貨(Sears)，在經歷一波波的零售市場挑戰後，16日宣布，11月14日將關閉芝加哥北郊香柏市的伍德菲爾德購物中心(Woodfield Mall)內據點，這也是曾為美國零售巨擘的西爾斯於伊利諾州境內的最後一家門店。

總部位於芝加哥北郊霍夫曼莊園市(Hoffman Estates)的西爾斯百貨管理公司Transformco發表聲明指出，結束西爾斯百貨在該購物中心的業務，是因為這家零售商母公司計畫對該處房產重新開發。

西爾斯.羅百克公司(Sears, Roebuck and Company)，通稱西爾斯百貨(Sears)創立於1893年，總部原位於芝加哥市的最高樓-西爾斯大廈，後來則搬到北郊的霍夫曼莊園市。

1980年代之前，西爾斯是美國最大的零售商，但1990年被沃爾瑪超越，到2018年，西爾斯在美國零售商規模排名跌到第31，由於經營不善，其母公司西爾斯控股於2018年10月15日宣布破產，大量門店關閉，其中西爾斯百貨在2019年賣給ESL投資(ESL Investments)，ESL因此投資成立了新的子公司Transform Holdco LLC來管理西爾斯百貨。

伍德菲爾德購物中心為伊州最大的室內購物中心，該中心成立達50年，而西爾斯百貨也是最初入駐的旗艦零售商。

多家歷史悠久的美國零售業，近年規模不斷萎縮或破產，同屬於西爾斯控股集團的西爾斯百貨與Kmart，在2016年時還有1672家，到2018年時僅剩687家，2019年情勢更差，只剩278家西爾斯與Kmart。

西爾斯百貨官網目前列出的西爾斯百貨家數，包括伍德菲爾德購物中心的門店在內，全美只剩35家，Kmart也僅有22家。

美國 零售商 芝加哥

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