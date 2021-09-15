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伊州南部ICU滿載 29名重症新冠患者全未打疫苗

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州南部醫療中心表示，該醫院的加護病床已經滿載。(伊州南部醫療中心臉書)
伊州南部醫療中心表示，該醫院的加護病床已經滿載。(伊州南部醫療中心臉書)

伊利諾州激增的新冠確診病例數目，近日趨於平穩，伊州州長普立茲克對此感到欣慰，但他也提到，伊州南部的疫情仍然嚴峻，尤其該區域醫院的加護病床已經滿載，令人憂心。

伊州衛生廳14日的數據指出，該州確診率維持在4.5％左右已經持續約兩周，由此可見因為變種病毒Delta而引發的新一波疫情，並未繼續惡化。

伊州到13日為止的新冠住院患者有2263人，比上周曾一度創下七個月新高的2346人稍微減少，普立茲克說，從住院人數來看，伊州疫情已經有所好轉，但直到進一步的明顯改善前，大家都不應放鬆防疫。

儘管全州的疫情緩和，但該州南部約20個郡縣的情況卻不容忽視，根據衛生廳統計，當地88個加護病床已經全部住滿病患，該地區居民人數約40萬名，而確診率高達10.3%。

伊州疫情最嚴重的南部區域，包括疫苗施打率僅17%的亞歷山大郡(Alexander County)，根據伊州南部醫療中心(Southern Illinois Healthcare)表示，到13日為止，該地區有66人染疫住到該醫療系統中的四家醫院，而其中59人都沒有接種疫苗；60多名患者中，有15人住進加護病房，還有14人使用呼吸機，這29人全部都未施打疫苗。

目前伊州78%的12歲及以上民眾，至少施打了一劑疫苗，完全接種者則有61%。

芝加哥方面，全市已經有72％居民至少施打了疫苗，該市確診率已經降到3.5％，而可用的加護病床至少還有超過100張。

主管伊州南部七郡縣的南七衛生局(Southern 7 Health Department)的社區外展員萊德(Nathan Ryder)說，「我們這裡情況糟糕」，上周該區的加護病床僅剩不到兩床時，州府曾派出重症護理護士團隊抵達支援，並因此增設了10張加護病床。

「即使這樣，仍對該區的醫護能量幫忙不大」，萊德說，一旦有車禍、心臟病發作、中風等需要入住加護病房的患者，恐怕都得送往別州醫院治療，此作法對病人與家屬來說壓力很大。

伊州 疫情 疫苗

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