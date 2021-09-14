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德州墮胎門檻高 「有流產風險」藥品恐增尋問度

奧斯汀訊
米索前列醇(misoprostol)是FDA核准的墮胎藥。(WebMed網頁)
米索前列醇(misoprostol)是FDA核准的墮胎藥。(WebMed網頁)

德州嚴格墮胎法9月1日生效後，想做墮胎手術的婦女必須去外州，而事實上FDA已核准兩種墮胎藥丸，懷孕不超過十周者可以經醫師處方使用。

在天主教盛行的拉丁美洲國家，墮胎手術多半犯法，但墨西哥最高法院最近宣判，墮胎將不再是違法的行為。巴西也反墮胎，但在1980年代，婦女間小道消息盛傳，指出一款治胃潰瘍的藥丸可以產生墮胎的效果，藥瓶的標籤上印有警告，呼籲懷孕婦女不要服用，因為會有流產的風險，想墮胎的人反而以之達成所願。

事實上FDA已經核准兩種墮胎藥(abortifacients): 米索前列醇(misoprostol)和米非司酮(mifepristone) ，2017年美國所有的墮胎案例中，大約有三分之一是用墮胎藥丸達成的。德州的新法生效後，網路上詢問這類藥物的網民大增。奧斯汀的醫師瑞貝卡龔波茨(Rebecca Gomperts)在2018年成立「協助取得」(Aid Access)網路服務機構，需要的人取得處方後可以從郵寄方式得到藥物。

不過美國只有14個州允許這種墮胎藥，包括加州、紐約州，這些州的居民可以直接得到藥物。在德州，居民必須上網向位於印度、經過授權的藥局訂藥，然後藥局再把藥寄到美國，費用約在120-150元之間。

德州的新墮胎法最引起爭議的地方是，即使是因為強姦(rape)或亂倫(incest)而造成的懷孕，偵測到胎兒心跳以後也不准墮胎。艾伯特州長上周在記者會上強調，居民不必擔心這個問題，因為他會讓強姦者在德州絕跡。他的這番話漏洞百出，根據德州公共安全局DPS的數據，強姦受害人報案後所蒐集的「強姦檢測包」(rape kits) ，截至8月21日為止，有5298件還積壓在冷凍庫中尚未進行檢測，而且德州每年發生的強姦案可能有1萬8000宗之多。

墮胎 德州 美國

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