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被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招

休士頓訊
凱莉庫克(Kelly Cook)的母親Karra Harwood為女兒在Go Fund Me網站募款，目前已募得20551美元。取自Go Fund Me網站/Karra Harwood提供
凱莉庫克(Kelly Cook)的母親Karra Harwood為女兒在Go Fund Me網站募款，目前已募得20551美元。取自Go Fund Me網站/Karra Harwood提供

德州蓋文斯頓縣一名4歲女孩因新冠病毒去世，感染途徑可能來自反對疫苗的母親，女童媽媽為此深感後悔。成為該縣第一名因Covid-19死亡的兒童案例，德州整體則以59名未成年死者位居全國第一。女童的弟弟和五個月大的妹妹也都感染新冠。

蓋文斯頓縣衛生局(Galveston County Health District)於9日下午宣布，這名女孩是該縣一所公立學校學前班(pre-K)的學生，她是在7日去世的。衛生局的資訊中並沒有死者的姓名，但孩子的母親後來在社交媒體上，發布一張凱莉庫克(Kelly Cook)抱著一條大魚，滿面笑容的可愛照片，她表示，凱莉原本沒有疾病，長周末時還快樂地玩耍，但7日卻在睡夢中安然離開人世，她並沒有被病痛折磨，「但是凱莉走得太快」。在凱莉的弟弟和妹妹也感染新冠後，這位母親對自己反疫苗行為感到懊悔。

在勞工節長周末之前，德州多數學校已經開學兩周，期間已有大約5萬名學生被檢測呈陽性，有些學區因為染疫情況嚴重而暫停教學。在聖安東尼奧行醫的伊蓮娜古鐵雷茲(Elena Jimenez-Gutierrez)指出，因為州長不准學校強制學生與教職員戴口罩，才會引發如此普遍的染疫，她希望州長能幡然改弦易轍，別讓學童被病毒侵害，在兒童新冠死亡數目上領先全國，並不是光彩的事。

居民在經歷一年多的防疫限制後，今年夏季外出旅遊的人潮再現，譬如達福國際機場執行長唐納修(Sean Donohue)到達拉斯市議會參加會議時，指出今年7月的搭機旅客數已經恢復到2019年7月數目的96%，這是很令人振奮的現象，但他認為現在疫情又開始升高，可能會影響居民搭機出遊的意願，購買機票的人數可能會減少。

德州 疫情 疫苗

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