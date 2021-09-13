伊州庫克郡12童染疫亡 同期死於謀殺孩童高出9倍

春田市的13歲Gavin正在接受新冠疫苗注射。(伊州衛生廳提供)

一份新的聯邦統計顯示，伊利諾州近來新增的新冠確診病例，以20歲以下的年輕人增漲最多，該報告最新公布到4日為止的數據指出，伊州 每10萬人中，20歲以下染疫人數超過300名，比全州所有年齡在內的平均每十萬人感染245人比率，高出22%。

此外，伊州兒童與青少年染疫住院的數目也持續增加，紀錄顯示從7月開始，每天入院的染疫孩童大約為六個，而到現在增加到每天約44名。

然而，儘管伊州兒科住院人數有所增加，但全州各地醫院並未如其他一些州一樣，出現兒科病房人滿為患的情況。

至於染疫死亡的兒童與青少年，依舊非常罕見，特別是與其他造成兒童死亡的原因相比，感染新冠致死的該年齡層孩子仍低；例如庫克郡在疫情期間，法醫報告的兒童染疫死亡有12例，且其中大多數都有潛在健康問題，而過去18個月中，該郡死於意外事故的兒童有100名，死於謀殺的孩童，更比染疫亡人數高出逾9倍達110人。

伊州衛生廳表示，根據年齡與居住地區，區分5到11歲及12到17歲分別住在大芝加哥 區與伊州中南部地區的兒童與青少年的感染情況，發現接種疫苗率月低的中南部一帶，染疫數越高，而施打疫苗比率高的大芝加哥區，確診則顯著較少。

數據指出，到4日為止的七天平均染疫人數中，伊州東部與中部5到11歲的孩童中，每十萬名中高達930人確診，而在芝加哥郊區的杜佩琪郡、肯恩郡，此數據僅240人。

同期間該州南部每十萬個12到17歲青少年中，新增確診多達1320人，比湖郡、麥克亨利郡的同齡青少年染疫數高出六倍。好消息是南部的青少年染疫數增加已經放緩。

不過，專家表示，以青少年與兒童的染疫數大增，來判斷疫情的軌跡並不完善，因為對孩子們來說，之前未返校時，幾乎很少接受測試，而開學後，因應防疫大幅提高了接受檢測 的頻率與範圍。

例如伊州數學與科學高中(Illinois Mathematics and Science Academy)已有七人確診，該校每兩周全面檢測所有師生，目前確診率約1%。