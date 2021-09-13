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要求醫院用頭蝨藥治療新冠 芝「匿名者Q」信徒今病逝

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
「匿名者Q」(QAnon)信徒沃爾斯基(Veronica Wolski)13日凌晨病逝芝加哥醫院。(Veronica Wolski推特)
「匿名者Q」(QAnon)信徒沃爾斯基(Veronica Wolski)13日凌晨病逝芝加哥醫院。(Veronica Wolski推特)

芝加哥阿米塔醫院(Amita Health Resurrection Medical Center)發言人13日表示，「匿名者Q」(QAnon)信徒沃爾斯基(Veronica Wolski)當天凌晨在該醫院加護病房過世，這名64歲的婦女入院後，院方曾接獲數以百計的電話、電郵，強烈要求讓她服用「伊維菌素」(Ivermectin)治療新冠而引起爭議，該藥物一般普遍用於治療頭蝨。

沃爾斯基的社交媒體粉絲表示，她入院是因為感染新冠肺炎病毒，不過，醫院以聯邦隱私法為由，拒絕評論或公開病人診斷；庫克縣法醫辦公室則於周一上午表示，沃爾斯基的死因是因 COVID-19感染引起的肺炎，甲狀腺功能減退症是導致死亡的促成因素。

過去一周多以來，沃爾斯基的支持者包圍了醫院，要求院方給予沃爾斯基服用「伊維菌素」，這種藥物通常用於治療由寄生蟲引起的疾病，儘管缺乏確切的科學證據或政府授權，但一些人仍將其視為治癒新冠肺炎病毒的良藥。

該醫院上周曾發布聲明稱，雖然收到數以百計的電話、電郵，但該院醫生在治療新冠時，遵守食藥署(FDA)與聯邦疾病防治中心(CDC)的全面指導，包括不使用伊維菌素治療新冠病例。

上周末，沃爾斯基的一些支持者還試圖要求醫院讓她出院，12日晚間，右翼律師伍德(Lin Wood)在Telegram頻道上發布了一段視頻，視頻上顯示，他透過電話要求醫院讓沃爾斯出院，並由持其醫療代理權者接走。

伍德說，外面已有一輛救護車在等著接走沃爾斯基，還有一名醫師等著為她治療，「如果你們不放了她，就是犯了謀殺最」，他還反問醫院「你知道什麼是謀殺嗎？」

伍德另一段視頻顯示，一名芝加哥警察在醫院外與一人交談，該民眾要求允許進入醫院進行健康檢查，但沒有成功。該醫院發言人對此表示，警方協助維持了醫院外一小群人的秩序。

沃爾斯基以她的政治激進主義聞名，2016年她站在甘迺迪高速路上的一座天橋上，高舉支持總統候選人桑德斯(Bernie Sanders)的橫幅，引起人們關注，但她後來轉支持QAnon的陰謀論，她的Telegram頻道，顯示了她對於口罩、疫苗措施的蔑視。

新冠肺炎 芝加哥 聯邦疾病防治中心

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