補強針非一勞永逸 華裔藥劑學博士釋疑

COVID-19疫苗補強針如一切順利，預計從9月底開始施打。 （美聯社）

針對9月下旬計畫開始施打的新冠疫苗 補強針，舊金山加大(UCSF)住院藥劑師江凱文(Calvin Jiang)表示，首批補強針將僅限於輝瑞 ，而第三劑疫苗所施打的劑量與成分與前兩劑相同，額外接種是為了因應病毒變異株Delta，他說，由於病毒可能會持續變種，打了第三劑後並無法保證「一勞永逸」，一旦未來出現新的更強的新冠變種，不排除可能要接種第四劑。

對於新冠病毒與疫苗信息掌握充分的江凱文，是日前在出席美中亞裔健康協會與亞裔健康平權聯盟共同舉辦的「雙陰檢測政策及變化，新冠病毒變異與新冠疫苗加強針」線上講座中，詳細解析了疫情與疫苗現況。

中國駐芝加哥總領事館僑務組組長盧曉暉也在論壇上，介紹了從14日起開始施行的「雙陰檢測與回國申請簽證的規定和要求」，其中包括完全接種者要在打完14天後，才能接受雙檢測等新規，詳情可查官網：http://www.chinaconsulatechicago.org。

江凱文說，加強針的概念是白宮提出來的，就是在原有的基礎上多打一針，而這針所施打的內容物，是跟前兩針一模一樣的疫苗，根據目前疫情以及核抗體減少的速度，專家建議在疫苗完成注射後八個月施打補強針，但最後接種日期，還需等待食藥署17日召開專家會議後，才會做出最後決定。

江凱文說，現階段第三劑補強針僅限於輝瑞疫苗，但相信莫德納稍後也會通過審核接種第三劑，而僅施打一劑嬌生新冠疫苗者，是否可以接種輝瑞或莫德納的mRNA疫苗補強針？江凱文說，因缺法足夠數據顯示打嬌生者需要接種mRNA疫苗針劑，因此暫未列入施打補強針名單。

他提醒，接種嬌生者假使非常想打補強針，建議先找家庭醫生，經諮詢後獲得醫生同意並開立處方，才有可能施打輝瑞補強針。

不少民眾質疑是否因前兩劑疫苗沒有發揮作用，才需要打第三劑，江凱文說，現行的疫苗在預防重病、住院治療和死亡，甚至防範Delta變種都有相當效果，但公共衛生專家留意到目前兩劑疫苗，對於染疫後輕微至中度症狀的防護力降低，因此，聯邦衛生部(HHS)才會開始推出補強針，讓接種者在未來幾個月維持保護力。

而在中國施打了新冠疫苗，抵美後需不需要重新再打疫苗？江凱文說，美國 大部分大學，只要在中國打了疫苗，到美國後大都可以不用再接種新冠疫苗，但相關規定因校而異。

至於已打中國疫苗留學生到美國是否打加強針？或到美國後再混打輝瑞、莫德納疫苗，是否會出現不良反應？江凱文說，這兩種情況目前沒有確切答案，因為缺乏相關研究及數據。

美亞健康協會執行主任劉紅表示，當天講座影片已經上傳網路，網址：https://reurl.cc/L7d6Vx。