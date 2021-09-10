「疫」外便宜 相同班機起降 來回機票跌逾6成

受疫情反彈影響，包括西南航空在內，近日機票預定與價格均出現下跌情形。(特派員黃惠玲／攝影)

高傳染力的新冠病毒變異株Delta，導致全美確診人數不斷上升，兩個月前因疫情 緩和而價格飆升的機票，近日受到病例反彈影響，售價直線下跌，以西南航空為例，7月初一張9月底從芝加哥來回加州 橘郡的票價為440元，而這兩天同樣路線與日期的來回機票遽降為177元。

包括達美、聯合航空、美國航空以及西南航空均表示，8月份到9月份的營收，將比原先預期的低，而這波確診增加造成的旅行放緩，尤其是商務與國際旅行仍舊低迷，也連帶使航空業第三季營運收入降低。航空業者稱，這波新冠病例提高，預估旅行復甦時間將推遲90到120天。

航空公司正密切關注新冠數據，全美確診是從7月開始激增，到現在的七天平均病例，則逐漸持平，航空公司高管說，只要病例減少，機票預定就會回升。

TSA數據顯示，今年勞工節連假通過機場 安檢的人數約為200萬，與疫情前2019年的勞工節假期相差不遠，不過，勞工節過後的次日(8日)進出機場的人數馬上掉到140萬，比2019年同期少了28%。

聯合航空說，預計10月、11月以及感恩節、聖誕節期間，客流量可能都會下降。

疫情升溫影響搭機意願，也讓前陣子火熱的機票價格逐漸冷卻，一名華裔旅客Josh說，他在7月5日時，預定了西南航空9月底往返芝加哥與加州橘郡的機票，當時花了440元，最近幾天因為他要預定另一張到佛州機票時，順便也搜尋了一下到加州橘郡機票，意外發現與他先前預定日期一樣的同機場起降來回票，價格跌到177元。

由於現階段航空公司都提供免費更改機票的服務，他因此馬上改了機票，立即節省了263元，Josh建議，如果之前早早就預購9、10月的機票者，不妨上網查一下出行日的最新價格，或許也會跟他一樣有意外收穫。