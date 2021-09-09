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動物新冠疫苗開打 芝動物園老虎、獅子接種

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
位於芝加哥郊區的布魯克菲爾德動物園，開始為園內高風險動物施打新冠疫苗。(布魯克菲爾德動物園提供)
位於芝加哥郊區的布魯克菲爾德動物園，開始為園內高風險動物施打新冠疫苗。(布魯克菲爾德動物園提供)

在第一批救命新冠疫苗施打人類至今九個月後，伊利諾州展開第一階段的「動物接種」，位於芝城西郊的布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)，上周已經開始由獸醫為大猩猩、樹懶及其他列入感染新冠高風險的動物注射新冠疫苗。

專門施打動物的新冠疫苗「Zoetis」，最近獲得州與聯邦監管機構的批准，該疫苗在動物身上會啟動免疫反應，就跟輝瑞、莫德納、嬌生疫苗打入人體的作用相同，動物疫苗與輝瑞、莫德納一樣，需要注射兩劑。

管理布魯克菲爾德動物園的芝加哥動物協會(Chicago Zoological Society)臨床醫學副主席亞德克森(Mike Adkesson)說，動物身上的病例不多，但新冠病毒於全球範圍的人與動物間的相互關聯性質，凸顯了採取預防性行動的重要。

他說，「我們看到人類健康與動物健康之間有巨大關聯，特別是人們不斷侵佔動物棲息地時，這種人與動物的介面，成為病毒突變與傳播的一大癮患」，他表示，確保人類與動物健康同等重要。

芝加哥市的林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)也將在未來幾周開始對動物施打新冠疫苗，截至8日為止，這兩座動物園都沒有傳出動物染疫案例。

但全美其他地區則已有動物感染新冠病毒，主要染疫動物為大型貓科、大猩猩、水獺、水貂等小型食肉動物，推斷這些動物大多是因為與動物園工作人員互動而感染，動物的染疫症狀，大部分為咳嗽、流鼻涕、呼吸困難。

亞德克森表示，這些染疫症狀與人類非常相似，而動物也跟人一樣，在施打疫苗後，可能出現一些常見的副作用。

布魯克菲爾德動物園接下來將施打有蹄動物、蝙蝠、小型哺乳動物，不過，亞德克森說，動物園為動物打疫苗，是因為要給園內動物提供最高水平的照顧，但這不意味著一般民眾家裡養的寵物也要打疫苗。

該動物園稱，一旦大猩猩、蝙蝠等都完全接種，或將在今年秋天重新開放園內的「熱帶世界-非洲與澳洲之家」。

位於芝加哥郊區的布魯克菲爾德動物園，開始為園內高風險動物施打新冠疫苗。(布魯克菲...
位於芝加哥郊區的布魯克菲爾德動物園，開始為園內高風險動物施打新冠疫苗。(布魯克菲爾德動物園提供)
位於芝加哥郊區的布魯克菲爾德動物園，開始為園內高風險動物施打新冠疫苗。(布魯克菲...
位於芝加哥郊區的布魯克菲爾德動物園，開始為園內高風險動物施打新冠疫苗。(布魯克菲爾德動物園提供)

疫苗 動物園 莫德納

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