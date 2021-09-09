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頭蝨藥治新冠瘋傳 芝城醫院頭痛不已

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
一般藥局或網路都可以買到的治療頭蝨藥物「伊維菌素」，近來瘋傳可治新冠。(amazon截圖)
一般藥局或網路都可以買到的治療頭蝨藥物「伊維菌素」，近來瘋傳可治新冠。(amazon截圖)

芝加哥阿米塔醫院(Amita Health)發言人指出，院方接到數百通電話、郵件，要求對住在該院的一名新冠患者使用「伊維菌素」(Ivermectin)治療，甚至威脅將在醫院發起抗議，該藥物是一種普遍用來治療頭蝨的抗寄生蟲藥物。

該醫院發布聲明稱，雖然收到數以百計的電話、電郵，但該院醫生在治療新冠時，遵守食藥署(FDA)與聯邦疾病防治中心(CDC)的全面指導。

正因坊間越來越多新冠患者、家屬，要求醫生使用「伊維菌素」治療染疫病患，芝加哥大學醫學院乾脆直接發給所有員工通知，聲明「在芝大醫學中心與芝大英格爾斯紀念醫院住院的病人，一律限制將伊維菌素列入處方、配藥，此規定即起生效」。

伊維菌素是一種通常用於動物的抗寄生蟲藥物，也獲得核准可使用於治療人們如頭蝨的特定類型寄生蟲，但並未批准作為治療新冠病毒的藥物。

美國急診醫學會(American College of Emergency Room Physicians)主席羅森博格(Mark Rosenberg)說，大家不應該服用任何不適用於所罹患疾病的藥物，「請聽從家庭醫生或急診醫生的指導，不要自己私服藥物」。

權威期刊「自然」(Nature)表示，把伊維菌素與新冠做出聯繫的一篇早期發表的論文，正在接受調查，該文章可能存在缺陷。

在此同時，CDC、FDA與眾多醫療專業組織均提出警告表示，伊維菌素不是治療新冠肺炎病毒的有效藥物。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪也對此表示，不論任何情況，大家都不應服用「伊維菌素」來治療新冠，然而很不幸的，近來卻有越來越多的人嘗試這樣做。

芝加哥 聯邦疾病防治中心 FDA

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