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新片重現「我有一個夢想」 Netflix在華府招臨時演員

記者羅曉媛／華盛頓報導
Netflix新片「Rustin」在華府招幕臨時演員，重現1963年「向華盛頓進軍」大遊行。(製片方提供)
Netflix新片「Rustin」在華府招幕臨時演員，重現1963年「向華盛頓進軍」大遊行。(製片方提供)

串流媒體Netflix正以馬丁路德金恩的顧問、非裔民權活動家拉斯丁(Bayard Rustin)的故事拍攝新片「拉斯丁」(Rustin)，電影製作團隊現面向華府招幕臨時演員(extras)，重現1963年的「向華盛頓進軍」大遊行，以及金恩的著名演講「我有一個夢想」。

影片由前總統歐巴馬的「高地製片公司」(Higher Ground Productions)製作，跟隨民權運動時期的無名英雄拉斯丁，還原往昔歲月。

臨演選角導演洛克(Rose Locke)說，這將是一次跨時代的製作，拉斯丁是金恩的左膀右臂，但多年來，他的故事無人訴說，絕大多數美國人都不知道他，「是他策劃了在華府的整個遊行，組織了足有25萬人參與的遊行。」

洛克透露，拉斯丁精彩的個人故事也將在片中呈現，「因為拉斯丁是同性戀，所以他的故事無人訴說。」洛克說，拉斯丁是當年民權運動中唯一公開出櫃的領袖，曾因爲與其他男子有「下流行為」而在巴沙迪那(Pasadena)被捕。

「拉斯丁」將由沃爾夫(George C. Wolfe)擔任導演，他執導的「藍調天后」(Ma Rainey's Black Bottom)是漫威英雄「黑豹」查德威克‧鮑斯曼(Chadwick Boseman)的遺作，該片也獲奧斯卡金像獎的最佳服裝和妝髮等獎項。

洛克說，此次招幕臨演對年齡和族裔無特定要求，歡迎各年齡段各族裔報名，但需要演員髮色自然，男子刮乾淨鬍鬚，因爲當年和如今已很不同。

「拉斯丁」將在華府拍攝四天，從10月5日到10月8日，電影工會成員將按照SAG費率支付薪酬，非工會成員每天250元，還有75元的新冠檢測費，以及75元的服裝試穿費。

有意者可發送姓名、年齡、身高體重、電話號碼以及三張個人照片到郵箱[email protected]，照片可以是專業照或光線較好的自拍照。

遊行 華府 導演

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