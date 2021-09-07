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反墮胎、限投票、槍解禁 民調:德州誤入歧途

奧斯汀訊
艾伯特(前排右二)州長7日簽署限縮投票法案成為法律。(Gred Abbott)
艾伯特(前排右二)州長7日簽署限縮投票法案成為法律。(Gred Abbott)

艾伯特(Gred Abbott)州長勢如破竹般的達成政策心願，又大量收入政治獻金，或許讓他覺得無人可以抵擋，但奧斯汀德州大學的最新民調顯示，多數受調州民認為德州已誤入歧途。

山莊報(the Hill) 6日(周一)引用德州大學奧斯汀主校「德州政策專案」(Texas Policy Project)所發布的最新民調結果，41%的受調者贊同艾伯特的施政，反對的則升至50%。嚴格反墮胎、槍枝大幅解禁、提升投票困難度固然令極保守州民人心大快，但多數民眾畢竟仍然顧及中庸之道，因為太偏激的政策往往會造成比過去更惡劣的問題。在同一項民調6月份的結果中，贊成與反對艾伯特施政的受調者平分秋色，各佔44%。

在註冊選舉人中，52%的受調者認為德州正在往錯誤的方向前進，這是從2008年以來負面意見最強烈的百分比。在各黨派人士之間，艾伯特的支持度都有下跌，但以獨立派選民的下跌幅度最大。在共和黨州民中，他的支持度從77%降至73%；在民主黨州民中，他的支持度從8%降至6%；在獨立派人士中，他的支持度從41%降至30%。

德州政策專案執行總監吉姆韓森(Jim Henson)指出，過去一年多德州遭逢許多災難，新冠疫情、防疫措施爭議、世紀大寒、電力與基礎設施崩潰，接連不斷的挑戰令官府難於應付，而官員不致力於改正缺失，反而把政爭列為最高優先，導致民怨升高，對政府領導人的評價才會降到今天的低點。這次的民調是在8月20-30日之間進行的，接受民調的登記選民有1200人，誤差邊際(margin of error)是2.83%。

德州 民調 疫情

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