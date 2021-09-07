醫師拒用牛馬藥治新冠老兵 德州醫院挨告求償

位於糖城(Sugar Land)的赫曼紀念醫院(Memorial Hermann) ，74歲越戰老兵因新冠病毒住進ICU，家人要求用牛馬除蟲藥Ivermectin治療未果，老兵病死後家屬提出民事索賠訴訟。

位於17500 W Grand Pkwy的赫曼紀念醫院，是德州 極有名的醫療機構，大約一個月前皮特羅佩茲(Pete Lopez)因為症狀嚴重，被家人送到赫曼治療，他的病情迅速惡化，8月19日那天開始必須用呼吸器續命，家屬向醫院要求用Ivermectin治療，但這款藥FDA 沒有批准用在人身上，醫院不能違法使用。

家屬狀告醫院，一名法官竟然下令赫曼照家屬指示辦理，但老兵日前去世，家屬向媒體指責醫院沒有給羅佩茲使用Ivermectin。當媒體詢問死者生前是否打過疫苗 時，家屬拒絕回答，他們只表示已向法院提出索賠訴訟。FDA、CDC與世衛組織WHO都敦促民眾不要使用Ivermectin治療COVID-19，法律專家表示，這宗訴訟會被法院駁回。

德州是最抵抗疫苗和避疫措施的州，而這種心態由來已久，陰謀論者提出許多「另類事實」(Alternative reality) ，藉由管制鬆散的社交媒體廣傳給大眾，沒有科學知識與常識的人往往被嚇到，又添油加醋的傳給家人親友，讓抗拒疫苗變成普遍的問題。